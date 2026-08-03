PBZ i Sindikat potpisali II. Aneks Kolektivnom ugovoru

Privredna banka Zagreb (PBZ) i Sindikat radnika PBZ-a potpisali su II. Aneks Kolektivnom ugovoru, kojim se dodatno unaprjeđuju uvjeti rada, materijalna prava i ukupna kvaliteta radnog života zaposlenika Banke.

Potpisani Aneks rezultat je konstruktivnog socijalnog dijaloga, međusobnog uvažavanja i zajedničkog nastojanja da se zaposlenicima osiguraju konkurentni uvjeti rada, uz istodobno prilagođavanje suvremenim poslovnim, organizacijskim i tržišnim okolnostima.

Foto: PBZ

Dogovorene izmjene uključuju unapređenja u području godišnjih odmora za zaposlenike s više od 30 godina staža te sustava primitaka i pogodnosti za zaposlenike. Posebno ističemo kako je Aneksom dodatno razrađen i unaprijeđen sustav upravljanja primanjima zaposlenika, u skladu s dogovorom socijalnih partnera o provođenju redovitog godišnjeg procesa preispitivanja i usklađivanja osnovnih plaća temeljenom na meritokratskom pristupu. Time je potvrđena zajednička opredijeljenost Banke i Sindikata prema transparentnom i održivom sustavu nagrađivanja koji omogućuje kontinuirano praćenje tržišnih kretanja, poslovnih rezultata i potrebe za privlačenjem i zadržavanjem ključnih zaposlenika.

Aneksom su dodatno unaprijeđena i materijalna prava zaposlenika kroz povećanje više kategorija postojećih naknada i pogodnosti, pri čemu su ti iznosi usklađeni s najvišim neoporezivim limitima propisanim važećim poreznim propisima. Posebno ističemo povećanje prigodnih nagrada te povećanje godišnjeg dodatka na plaću, čime PBZ nastavlja razvijati konkurentan i održiv sustav pogodnosti koji doprinosi financijskoj sigurnosti i dobrobiti zaposlenika i njihovih obitelji.

Foto: PBZ

Aneks je u ime Sindikata radnika PBZ d.d. potpisala njegova predsjednica Ljubica Petrović uz prisustvo sindikalne povjerenice Danijele Jurišić Marijan, a u ime PBZ-a Dinko Lucić, predsjednik Uprave i Miroslav Halužan, član Uprave, uz prisustvo kolegica iz Ljudskih resursa PBZ-a Kornelije Knez i Diane Gulin.

Potpisivanjem II. Aneksa Kolektivnom ugovoru potvrđena je zajednička spremnost Banke i Sindikata na daljnje unaprjeđenje radnih uvjeta te nastavak partnerskog odnosa temeljenog na otvorenom dijalogu, međusobnom povjerenju i zajedničkom interesu stvaranja poticajnog radnog okruženja za sve zaposlenike PBZ-a. Naši su ljudi oduvijek bili naša najveća vrijednost, omogućujući PBZ-u ostvarivanje održivih poslovnih rezultata. Kontinuiranim ulaganjem u radno okruženje koje prepoznaje doprinos, iskustvo i potrebe naših zaposlenika stvaramo okruženje koje podupire njihov individualni razvoj te dugoročni uspjeh Banke.