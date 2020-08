Kako je Rimac sređivala polaganje državnih ispita: 'Ovo je brat od Gabi, pripazite na njega'

Istraga protiv Josipe Rimac, bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave i HDZ-ove “kninske kraljice”, pokrenuta je koncem svibnja i dva je puta proširivana. Posljednji put prije nekoliko dana kada je istraga proširena na Josipu Rimac i još 17 osoba, među kojima su Gabriela Žalac, bivša ministrica, Domagoj Validžić, donedavni pomoćnik ministra Tomislava Ćorića, zlatar Paško Dodić, nekoliko državnih tajnika...

Istražni zatvor Josipi Rimac produljen je za još dva mjeseca tijekom kojih bi USKOK trebao ispitati još 27 svjedoka. I dok njezina obrana negoduje zbog onog što oni nazivaju pritiskom iz USKOK-a, koji po njima nedovoljno brzo ispituje svjedoke, iz USKOK-a poručuju da je riječ o izuzetno složenom predmetu u kojem su istražitelji tajno snimili nevjerojatnih 80.000 razgovora.

Osim toga, u mobitelima koji su oduzeti nađeno je više stotina tisuća poruka, a prema riječima Vjekoslava Tolnaja, zamjenika ravnateljice USKOK-a, izvještaj o samo jednom oduzetom mobitelu ima 250.000 stranica!?

VIDEO: Uhićena Josipa Rimac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

‘Riješeno je, samo opušteno’

Sve to upućuje na to da je Josipa Rimac vrijedno komunicirala s velikim brojem osoba, a tajno snimljeni razgovori i izmijenjene poruke dokazi su koje će njezinoj obrani teško biti osporavati tijekom suđenja, ako do njega dođe. Jedna od osoba s kojom je Josipa Rimac učestalo komunicirala je Terezija Marić, također osumnjičena. Zaposlena je u Ministarstvu uprave i bila je zadužena za provođenje državnih ispita pa se Josipa Rimac njoj obraća tražeći usluge za razne osobe. Prethodno su se Josipi Rimac obratile osobe koje su tražile pomoć za svoje bližnje ili prijatelje koji su polagali državne ispite.

Jedna od tih osoba bila je i Gabrijela Žalac, koja je iz prethodne vlade morala otići zbog problema sa svojom vozačkom dozvolom i imovinskom karticom. Bivša ministrica obraća se Josipi Rimac zbog svog brata Ivana Ivanovića, zaposlenog u Gradu Zagrebu gdje radi kao pomoćnik pročelnice za energetiku, gospodarenje energijom i održivi energetski razvoj.

Bivša ministrica Josipi Rimac poslala je podatke svog brata, a ova Tereziji Marić šalje poruku s podacima u kojoj kaže: – To je brat od Gabi. On je u Gradu Zagrebu pa malo pripazite.

Terezija Marić na to, kao i na sve slične poruke, odgovara da će provjeriti kod koje je tajnice pa joj javiti, što i čini.

Gabrijela Žalac potom Josipi Rimac šalje poruke da joj je brat dobio termin ispita te joj šalje i “cmokić”, dok joj Josipa Rimac odgovara: – Sve riješeno. Samo opušteno.

Pomoć od Josipe Rimac traži i Nevenka Benić, državna tajnica u Ministarstvu branitelja, koja urgira za stručnu savjetnicu te Josipi Rimac šalje podatke o njoj. Ova ih prosljeđuje Tereziji Marić uz napomenu: – Pripazi malo na nju, mole iz Ministarstva branitelja. Terezija Marić odgovara: – O. K., ali nek’ nauči Europsku uniju. To pita jedna od ovih iz Vlade koja radi po svom.

Pomoć od Josipe Rimac tražio je i Ivan Vukić, također državni tajnik u Ministarstvu branitelja, koji šalje podatke te joj kaže: – Ajd, molim te, pripazi na ovog.

Ona ga pita: – Što, za ispit? On joj odgovara: – Je, to je vozač ministra Medveda. Koji dan poslije Vukić je pita je li što poduzela oko onog vozača te dodaje: – Ajd, molim te, dobar je vozač, al’ za stručni treba pomoć.

Rimac potom Tereziji Marić šalje poruku u kojoj objašnjava da je riječ o vozaču ministra Medveda nakon čega je stvar riješena.

‘Zaslužila si poklončić’

Jedna od osoba kojoj je J. Rimac pomogla je i Jelena Drlje, koja radi u Upravnom odjelu Šibensko-kninske županije.

Ona polaže državni ispit za matičara i ne ide joj baš pa se obraća Josipi Rimac, koja od Terezije Marić traži da pored imena Jelene Drlje stavi zvjezdicu. Zvjezdicom su se označavali, kako se sumnja, kandidati za koje se urgiralo, a iako Josipa Rimac govori Jeleni Drlje da će sve biti u redu, Drlje pada na dijelu državnog ispita koji se odnosi na matičarstvo.

Nakon toga ponovno traži pomoć od Josipe Rimac, moleći je da se urgira oko promjene ispitivača ili da joj bar nabavi pitanja “kako bi se pripremila”. Rimac je pitanja dobila od Terezije Marić te ih je poslala Drlje, koja joj nakon prolaska na državnom ispitu zahvaljuje i kaže “da je zaslužila poklončić”.

Zlatar Paško Dodić urgirao je kod Josipe Rimac za dvije osobe, od kojih je jedna zaposlena kao vježbenik u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba, a druga je stručna suradnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Dodić za prvu osobu piše da ju “je strah doći kući mami ako ne položi ispit”, a nakon što je Rimac i to riješila, Dodić joj zahvaljuje, a ona odgovara: – Druuuuže, pa držimo se riči!

Velibor Drakulić, glavni tajnik Ministarstva zdravstva, od Josipe Rimac traži da intervenira za Domagoja Dodiga, načelnika Sektora za financijske poslove u Upravi za financijske poslove, fondove EU, međunarodne projekte i javnu nabavu Ministarstva zdravstva.

Rimac je to proslijedila Tereziji Marić uz napomenu da to od nje “moli glavni tajnik Ministarstva”, dok je molbu Dubravka Novaka, bivšeg šefa Policijske akademije, podvela pod “molbu iz MUP-a”. On je od Josipe Rimac tražio da intervenira za sina njegova šefa osiguranja “kako ga ne bi izmasakrirali”. Zanimljivo je da su Novak i Josipa Rimac razgovarali 28. svibnja, odnosno samo dan prije nego što je ona uhićena, a sin njegova šefa osiguranja nakon intervencije prošao je državni ispit.

Hrvoje Čović, ravnatelj Carinske uprave, za Josipu Rimac “ima malu molbicu”, jer njegov brat koji radi u Gradu Vinkovcima treba polagati državni ispit pa joj šalje poruku: – Josipa, moj mlađi braco Mate... Ona mu odgovara “OK”, a zabilježen je i njezin razgovor s Draganom Stipićem, koji čeka hoće li ga BiH izručiti Hrvatskoj, kojem kaže da ju je “prijatelj s Carine molio jednu uslugu”. Josipa Rimac prolazak na državnom ispitu “sredila” je i Aniti Validžić, svojoj rođakinji i supruzi Domagoja Validžića.