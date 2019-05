Ove subote u Splitu "Hod za život"

Na splitskoj Rivi u subotu ujutro okupit će se sudionici "Hoda za život", nakon čega će se u koloni prošetati do Zvončaca, gdje će se održati program, a ovogodišnji moto skupa je zaštititi nerođene, najugroženiju manjinu u Hrvatskoj, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Splitu.

Miro Vuković iz Građanske inicijative "Hod za život" je rekao kako je cilj ovogodišnjeg skupa skrenuti pozornost da svaki život počinje začećem i da ga kao takvog treba štititi od prirodnog početka do završetka, to jest smrti. Istaknuo je da žele pružiti potporu svakoj trudnici, svakom rođenom i nerođenom životu, svakom ocu, majci ili obitelji.

"Ovogodišnji 'Hod za život' počet će ove subote u 10,30 sati na Rivi", rekao je Vuković i poručio kako ponovno žele istaknuti "činjenicu da smo svi bili u toj ulozi nerođenoga, u utrobi majke i da smo zapravo svi od tamo krenuli". Dodao je kako žele hodati i za one koji to ne mogu i za one kojima je to pravo oduzeto.

Rekao je kako će na Rivi prilikom okupljanja biti program dobrodošlice, nakon čega će se svi zajedno uputiti prema Zvončacu na zabavu i druženje, okrjepu i zajedništvo. Građanska inicijativa odlučila je da će se "Hod za život" održati i ako vrijeme bude loše.

Antonija Drnas je rekla da hodaju za sve one koji su možda izgubili nadu."Želimo reći da postoji jedan pozitivan pogled na život i pozivamo da nam se svi pridruže. Pozvani su svi ljudi bez obzira na njihovo političko ili vjersko opredjeljenje", istaknula je Drnas.

Na pitanje da komentira skup koji će se održati isti dan pod nazivom "Hod za slobodu", koji zagovara da svaka žena može odlučiti o svojem tijelu, Vuković je odgovorio kako su, što se njih tiče, fokusirani na svoj posao te da se zbog opsega posla ne zamaraju previše s detaljima.

"Smatramo kako živimo u demokratskom društvu u kojem svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje dok je to u skladu sa demokratskim načelima", odgovorio je Vuković.