Dva mimohoda: ‘Nisam izbor, nego dijete’ vs. ‘Ne damo prava i slobodu’

Rijeka je jučer bila poprište čak dvaju mimohoda: za život i za slobodu. Riječki Hod za život, kakav se istovremeno odvijao i u Osijeku pod sloganom “Zaštitimo nerođenu djecu”, okupio je oko 500 ljudi, krenuo je s Korza, a broj sudionika usput se nešto povećao. Nosili su transparente “Nisam izbor, nego dijete”, “Jednaka prava za nerođene”, “Moj život je u tvojim rukama”, “Život je svet i nepovrediv”, “Žena ima pravo na svoje tijelo i kada je u majčinoj utrobi”, “Živi i pusti druge da žive”, “Zanimljivo je da su svi koji se protive rođenju već rođeni” i sl. Svega nekoliko minuta nakon što je povorka krenula na Korzu im se ispriječilo desetak aktivistica s transparentom “Najprije su došli po žene, tko je sljedeći?”. Redari Hoda za život nastojali su ga zakloniti, a iz kolone su se začuli povici “život, život”, a onda i pjesma “Vjeruj u ljubav”. Policija je nakon nekoliko minuta aktivistice odnijela s Korza.

Slično, a drugačije

Istovremeno, svega nekoliko stotina metara dalje, slične scene. Krenula je povorka Hoda za slobodu. I u njoj je bilo više stotina građana, transparenti u zraku, ali drugačiji sadržaj: “Za izbor, za različitost, za ljubav”, “Moj mozak odbija povratak u srednji vijek”, “Moja jajašca, moj omlet”, “Ne diraj me s krunicom u rukama, sloboda je stvorena u mukama”, “Nećemo natrag” itd. Povorka je mirno prošla Korzom skandirajući “Ne damo prava, ne damo slobode”. Riječanin Ivan pridružio se s obitelji jer se “bore za prava koja su ostvarena prije više od 50 godina”. Srednjoškolke Ela i Tara su u Hodu za slobodu jer “brane ženska prava”, a umirovljenica Mira zato što “želi slobodu i mir”.

Nisu došli ratovati

– Samoproglašeni moralni autoriteti nastoje ugroziti temeljna prava, govore o slobodi, ali njima podobnih, a tako u 21. stoljeću ne može – kazala je predstavnica Hoda za slobodu Iva Davorija poručivši da se prava na integritet i autonomiju ženskog tijela moraju obraniti i da je to iznad privatnih religijskih uvjerenja.

Predstavnica Hoda za život Barbara Brezac Benigar poručila je da okupljeni u toj koloni nisu došli ni s kim ratovati.

– Branimo nerođene živote, one koji to ne mogu sami. Rijeka slavi život i imamo pravo na to. Imaju li neki drugi oprečno mišljenje, to je njihovo pravo, ali nesnošljivost, netolerancija ili izazivanje neprijateljstva nije nešto što pripada slobodi, pa možda ti ljudi trebaju preispitati ciljeve zbog kojih hodaju – kazala je B. Brezac Benigar.

Osječkom Hodu za život pridružila se i predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić.

– Želimo da ono što žena nosi u tijelu kada je trudna, a znanost bez sumnje pokazuje da je to čovjek, ima zakonsku zaštitu od začeća do smrti, a zakonodavci neka nađu način kako će to riješiti – poručila je Markić.

Prosvjedni skup "Hod za slobodu" protivi se ograničavanju prava na slobodan izbor