Ovako je nastala kultna naslovnica Večernjeg lista s vojnikom koji drži tablice takozvane Srpske Krajine

Večernji list ima bogatu povijest dokumentiranja važnih trenutaka iz hrvatske povijesti, a jedan od ključnih trenutaka bio je ulazak hrvatskih snaga u Knin tijekom operacije Oluja. Josip Bistrović, koji je u Večernjem listu proveo veći dio karijere, jedan je od prvih fotoreportera koji su ušli u oslobođeni Knin 5. kolovoza 1995. godine i zabilježio te povijesne trenutke kroz svoj objektiv. Tri desetljeća kasnije u studiju Večernji tv-a, u okviru našeg specijala '30 godina Oluje', novinarki Dei Redžić prenio je sjećanja koja nosi iz Knina i ispričao kako su nastale kultne naslovnice Večernjeg lista koje prikazuju ulazak hrvatske vojske u oslobođeni grad.

Bistrović je opisao ulazak u Knin kao jedan od najvećih dana u novijoj hrvatskoj povijesti, dan koji su svi dugo iščekivali. Njegove fotografije nastale tog dana postale su legendarne, uključujući i one koje prikazuju vojnika Josipa Slugana s automobilskom tablicom Republike Srpske Krajine, što je postalo simbolom kraja kraja te nepriznate tvorevine.

- To je bio dan koji smo svi čekali, nije bilo lako živjeti u okupiranoj Hrvatskoj. Živjeli smo za dan kada ćemo osloboditi Knin i ostatak Hrvatske. S obzirom na to da nisam bio vojnik, iako sam o tome razmišljao, svoj doprinos obrani Hrvatske dao sam kao fotograf, to je ono što sam najbolje znao - priča Bistrović i prisjeća se puta za Knin u koji je s tadašnjim kolegom novinarom Damirom Karakašom došao preko Sinja i Vrlike.

- Na tom putu bilježilo sam ono što sam vidio, a u tim trenucima još nisam znao tko su ljudi koje snimam ni koje su njihove priče. Tako nisam znao ni tko je vojnik Slugan kojeg sam fotografirao u Kninu s automobilskom tablicom. Morao sam na neki način dokumentirati taj trenutak pada takozvane Krajine, a s obzirom na to da pri ruci nismo imali zastavu, tablice su poslužile kao neki simbol koji je prikazao hrvatsku pobjedu nad agresorom i kraj okupacije - kazao nam je Bistrović.

Osim vojnika Slugana, pripadnika 4. gardijske brigade, koja je zajedno sa 7. gardijskom brigadom oslobodila Knin, Bistrović je zabilježio još niz trenutaka koji su ušli u kolektivnu hrvatsku svijest, poput srpske bake koja ljubi hrvatskog vojnika, dok se trojica njezinih unuka također bore na strani hrvatske vojske.

Bistrovićeve fotografije ne samo da dokumentiraju povijest, već i evociraju emocije i sjećanja na teške, ali ponosne trenutke hrvatskog naroda. Bistrović, iako svjestan svoje uloge, skromno priznaje da je samo radio svoj posao i da su mnogi drugi također dali značajan doprinos dokumentiranju Domovinskog rata.

Večeras na našem YouTube kanalu možete pogledati cijeli intervju s Josipom Bistrovićem čije su fotografije ušle u legendu, a nedavno je prema kultnoj naslovnici Večernjeg lista u zagrebačkom naselju Ravnice na trafostanici oslikan i novi mural posvećen 30. obljetnici VRO Oluja. Glavni motiv murala je slavna fotografija pripadnika HV-a Josipa Slugana, snimljena dok su osloboditelj tek ulazili u Knin.