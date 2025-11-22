'Ovaj, znači, kao...': Koje poštapalice Hrvati najčešće koriste i što one govore o nama?

Poštapalice su neizostavan i univerzalan dio svakodnevne komunikacije. One su verbalni 'štap' na koji se govornici oslanjaju u spontanom govoru, signalizirajući da su zastali kako bi razmislili, ali da još nisu završili svoj iskaz. Iako su značenjski prazne, njihova je uloga u planiranju govora značajna jer popunjavaju pauze koje bi inače bile ispunjene neugodnom tišinom.

Analize medijskog i svakodnevnog govora u Hrvatskoj otkrivaju listu najčešćih verbalnih pratitelja. Prema znanstvenom članku objavljenom u časopisu Fluminensia, u vrhu su izrazi poput 'ono, pa, ovaj, zapravo i dakle'. Njima se pridružuju i sveprisutni 'znači, kužiš?, u biti, kao' te kontinentalna uzdanica 'fakat'. Uz kolektivne poštapalice, govornici često razvijaju i one individualne, specifične za vlastiti govorni stil. Dok su ovo naši jezični 'favoriti', svaka kultura i jezik imaju svoj prepoznatljiv set.

Glavni razlog za korištenje poštapalica leži u kognitivnom naporu koji spontani govor zahtijeva, jer podrazumijeva istovremeno planiranje i izvedbu. Poštapalice govorniku daju dragocjene milisekunde za formuliranje misli ili pronalazak prave riječi. Istraživanja pokazuju da su češći na početku iskaza, gdje je kognitivno opterećenje najveće. Učestalost im raste i u situacijama stresa, neodlučnosti ili manjka vokabulara.

No, njihova funkcija je daleko slojevitija od pukog 'kupovanja vremena'. One služe i kao važni alati u upravljanju razgovorom:

- Poštapalica poput "ummm" ili "ovaj" signalizira sugovornicima da govornik još nije završio i da želi zadržati svoj red u razgovoru.

- Izrazi poput "kao" ili "na neki način" mogu ublažiti direktnu izjavu, kritiku ili zahtjev, čineći komunikaciju pristojnijom i manje napadnom. Reći "Pa, mislim da to, kao, nije najbolja ideja" zvuči blaže nego direktno "To nije dobra ideja".

Poštapalice poput "kužiš?", "jel' tako?" ili "znaš" aktivno uključuju sugovornika, tražeći potvrdu ili provjeravajući razumijevanje.

Iako su Hrvati navikli na svoje "znači" i "ovaj", poštapalice su globalni fenomen, no njihov oblik i percepcija značajno se razlikuju. Mogu se podijeliti u dvije glavne skupine: zvučne (neleksikalizirane) i leksikalizirane. Zvučni fileri su jednostavne vokalizacije, poput engleskih **"uh"** i **"um"**, francuskog **"euh"** ili njemačkog **"äh"**. S druge strane, leksikalizirani fileri su stvarne riječi koje preuzimaju funkciju poštapalice. Engleski jezik obiluje izrazima **"like", "you know", "so" i "I mean"**. U španjolskom se često čuje **"o sea"** (poput), u francuskom **"genre"** (kao), u japanskom **"anou"** (ovaj) i **"eeto"** (hmm), dok Rusi koriste **"vot"** (eto) i **"nu"** (pa).

Kontekst također igra ključnu ulogu. Poštapalice su daleko prisutnije u neformalnim razgovorima, poput zabavnih emisija, nego u formalnim situacijama. Zanimljivo je da ukupna upotreba filera nije značajno različita među spolovima, iako se bilježe suptilne razlike; muškarci ih, primjerice, statistički češće koriste na kraju rečenice nego žene. Percepcija poštapalica također varira. U nekim kulturama, poput bjeloruske, nazivaju ih "riječima-parazitima", dok ih drugi vide kao znak da govornik pažljivo promišlja svoje riječi.

Iako su prirodna pojava, prekomjerna upotreba poštapalica može negativno utjecati na komunikaciju. One stvaraju 'buku', otežavajući slušatelju praćenje poruke i odajući dojam govornikove nesigurnosti ili loše pripremljenosti. U javnim nastupima ili poslovnoj komunikaciji, pretjerano korištenje filera smatra se odlikom lošeg stila. Poruka gubi na snazi, a govornik na autoritetu. Stoga je važno osvijestiti vlastitu upotrebu ovih verbalnih 'štaka' i raditi na njihovom smanjenju.