Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
KRUŽE SPEKULACIJE

Ova djevojčica je budućnost Sjeverne Koreje? Stajala je uz oca tijekom važnog trenutka

North Korean leader Kim Jong Un attends an event to celebrate the New Year, in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS
1/4
Autor
Dora Taslak
04.01.2026.
u 11:35

Nakon što je javno predstavljena u Sjevernoj Koreji 2022. godine, Ju Ae je prvi put javno nastupila izvan svoje zemlje prateći oca na putu u Peking

Kim Jong Un, sjevernokorejski vođa, posjetio je Palaču sunca 1. siječnja, a uz njega je bila njegova kći Ju Ae. Djevojčica je u glavnoj dvorani mauzoleja stajala između svojih roditelja što je potaknulo spekulacije o njezinoj budućoj ulozi u režimu. Kim Jong Un tradicionalno posjećuje mauzolej na ključne datume i obljetnice kako bi naglasio važnost dinastije. 

Ju Ae se posljednje tri godine sve češće pojavljuje u javnosti pa analitičari i južnokorejske obavještajne agencije smatraju da bi ona mogla biti potencijalna nasljednica Kim Jong Una. Sjeverna Koreja nikad nije potvrdila njezinu dob, no vjeruje se da djevojčica ima oko 12 ili 13 godina, navodi Fox News.

North Korean leader Kim Jong Un attends an event to celebrate the New Year, in Pyongyang
Ju Ae i Kim Jong Un
Foto: KCNA/REUTERS

Nakon što je javno predstavljena u Sjevernoj Koreji 2022. godine, Ju Ae je prvi put javno nastupila izvan svoje zemlje prateći oca na putu u Peking u rujnu. I taj su potez analitičari opisali kao mogući signal njezine uloge kao nasljednice čelne pozicije Sjeverne Koreje.

Dennis Rodman, umirovljeni američki košarkaš, prije više od desetljeća govorio je o Ju Ae. Tijekom putovanja u Pyongyang 2013., rekao da je "držao bebu Ju Ae“, nazvavši Kim Jong Una "dobrim tatom.“ Stručnjakinja za roditeljstvo Kirsty Ketley rekla je u rujnu da bi izlaganje Ju Ae globalnoj pozornosti u ranoj dobi moglo imati trajne posljedice. "Ona se oblikuje za ulogu umjesto da bude podržana da otkrije tko je kao pojedinac, a taj pritisak mogao bi imati ogroman utjecaj na njezino mentalno zdravlje“, rekla je.
Ključne riječi
Sjeverna Koreja Kim Jong Un Ju Ae

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
11:44 04.01.2026.

Pa i Nives Celzijus bi mogla kod nas voditi nuklearku

HŽalostanV
11:43 04.01.2026.

Opet nekakvi stručnjaci nam filozofiraju !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!