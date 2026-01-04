Ova djevojčica je budućnost Sjeverne Koreje? Stajala je uz oca tijekom važnog trenutka

Kim Jong Un, sjevernokorejski vođa, posjetio je Palaču sunca 1. siječnja, a uz njega je bila njegova kći Ju Ae. Djevojčica je u glavnoj dvorani mauzoleja stajala između svojih roditelja što je potaknulo spekulacije o njezinoj budućoj ulozi u režimu. Kim Jong Un tradicionalno posjećuje mauzolej na ključne datume i obljetnice kako bi naglasio važnost dinastije.

Ju Ae se posljednje tri godine sve češće pojavljuje u javnosti pa analitičari i južnokorejske obavještajne agencije smatraju da bi ona mogla biti potencijalna nasljednica Kim Jong Una. Sjeverna Koreja nikad nije potvrdila njezinu dob, no vjeruje se da djevojčica ima oko 12 ili 13 godina, navodi Fox News.

Ju Ae i Kim Jong Un Foto: KCNA/REUTERS

Nakon što je javno predstavljena u Sjevernoj Koreji 2022. godine, Ju Ae je prvi put javno nastupila izvan svoje zemlje prateći oca na putu u Peking u rujnu. I taj su potez analitičari opisali kao mogući signal njezine uloge kao nasljednice čelne pozicije Sjeverne Koreje.

Dennis Rodman, umirovljeni američki košarkaš, prije više od desetljeća govorio je o Ju Ae. Tijekom putovanja u Pyongyang 2013., rekao da je "držao bebu Ju Ae“, nazvavši Kim Jong Una "dobrim tatom.“ Stručnjakinja za roditeljstvo Kirsty Ketley rekla je u rujnu da bi izlaganje Ju Ae globalnoj pozornosti u ranoj dobi moglo imati trajne posljedice. "Ona se oblikuje za ulogu umjesto da bude podržana da otkrije tko je kao pojedinac, a taj pritisak mogao bi imati ogroman utjecaj na njezino mentalno zdravlje“, rekla je.