Otok pod alarmima zbog snijega, čeka ih najhladnija noć u godini: 'Očekujemo teške uvjete'

Noć s utorka na srijedu mogla bi biti najhladnija noć ove godine u Velikoj Britaniji, najave su britanskog Meteorološkog zavoda, a temperature bi mogle dosezati i 15 Celzijevih stupnjeva ispod ništice.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva tim je povodom izdalo upozorenja o snijegu i ledu za velike dijelove Engleske, Walesa i Sjeverne Irske, prenosi Sky News.

Jako niske temperature

Radi se o arktičkom zraku koji se kreće prema Otoku, a glasnogovornik Meteorološke službe Grahame Madge kazao je kako bi ''temperature mogle biti puno, puno niže nego što očekujemo u ovo doba godine''. ''Očekujemo kako će takvi uvjeti vladati najmanje do vikenda, a moguće i duže'', dodao je. Žuto upozorenje trenutno vlada za navedena područja što znači da se očekuje jak snijeg i poledica, a moguće je i da će doći do manjih prekida struje. Uz to upaljeno je i upozorenje trećeg stupnja s 90 postotnom vjerojatnošću za jako hladnim vremenom, ledenim uvjetima i jakim snijegom.

Dijelovi Velike Britanije već su se ovoga utorka probudili pod snježnim pokrivačem, a dijelovi Aberdeenshirea u Škotskoj već sada su iskusili poremećaje u prometu. Lokalni mediji tako su izvijestili kako su inače prometne ulice trenutno relativno prazne, a neke od njih čak su i neprohodne zbog jakog snijega koji je pao. Zbog jakog snijega u istom su gradu zatvorene i najmanje 62 škole, dok će nastava u drugima započeti nešto kasnije.

Toplije u Hrvatskoj

Sličan scenarij pogodio je i Hrvatsku krajem veljače kada su na gotovo jedan dan bile zatvorene sve prometnice koje su povezivale Dalmaciju s unutrašnjosti zbog jakog snijega, a neki vozači zapeli su u prometu. Ipak, desetak dana kasnije ne zasad se ne očekuju zimski uvjeti kakvi su vladali već se očekuje postupno zatopljenje. Kiša se tijekom srijede očekuje u prvom dijelu dana, a ponajprije na Jadranu i u gorju, dok će puhati umjereni do jaki jugozapani vjetar. Minimalna temperatura, napominje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), iznosit će od 3 do 8 Celzijeva stupnjeva u unutrašnjosti te od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva na Jadranu, dok će maksimalna dnevna temperatura tijekom sutrašnjeg dana iznositi između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Iako za utorak nisu izdana nikakva upozorenja, za veći dio Jadrana te liku i Gorski kotar za srijedu je izdano žuto upozorenje. Meteoalarm upaljen je zbog jakog juga koje se očekuje, a čija bi brzina na udare mogla iznositi i do 75 hm/h.

