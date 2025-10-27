Procurio navodni plan Moskve, spominje se 9 meta? 'Bilo kakav ruski napad na nas bio bi izravna objava rata'

Britanski obavještajci upozorili su na navodni plan Kremlja za zračne napade na Ujedinjeno Kraljevstvo, prema informacijama koje je proslijedio ruski agent u Istočnoj Europi. Prema izvorima, navodno je ruski predsjednik Vladimir Putin identificirao devet gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu kao potencijalne mete strateških bombardera dugog dometa, uključujući samo jedan grad s izravnim "vojnim vezama". Ovaj šokantni popis uključuje gradove poput Aldershota, Colchestera i Portsmoutha, uz potencijalne mete kao što su Chatham u Kentu te Tidworth i Salisbury u Wiltshireu. "Bilo kakav ruski zračni napad na tlo Ujedinjenog Kraljevstva bio bi izravna objava rata, ne samo protiv Ujedinjenog Kraljevstva već i cijelog NATO saveza", upozorio je izvor. Takav potez aktivirao bi članak 5. NATO ugovora, koji obvezuje članice na kolektivnu obranu. Nedavni izvještaji sugeriraju da je Putin navodno naručio 56 krstarećih raketa Kalibr s nuklearnim bojnim glavama, čija je isporuka planirana između 2024. i 2026. godine, prema ugovoru s ruskim istraživačko-konstrukcijskim biroom Novator. Rusija također posjeduje balističke rakete Iskander-M, ali su one skuplje i ograničenog dometa (oko 500 km), što ih čini manje praktičnima za napade na UK. Ipak, stručnjaci smatraju da Rusija trenutačno nema kapaciteta za napad na Ujedinjeno Kraljevstvo zbog iscrpljenosti svojih zračnih snaga u ratu s Ukrajinom. Dokazi pokazuju da su ruski letovi blizu britanskog zračnog prostora značajno smanjeni. Naime, 2023. godine RAF Typhoon lovci podizani su samo šest puta zbog ruskih zrakoplova, u usporedbi s 19 incidenata 2007. godine. Iako britanska vlada nije službeno potvrdila postojanje popisa, obavještajni izvori naglašavaju ozbiljnost prijetnje, piše Express.

"Ovo je dio ruskog hibridnog rata – zastrašivanje i destabilizacija Zapada", rekao je neimenovani dužnosnik. Britanske QRA baze ostaju na visokoj razini pripravnosti, a NATO saveznici pomno prate situaciju. Stručnjaci upozoravaju da bi stvarna eskalacija bila malo vjerojatna prije završetka rata u Ukrajini, ali ovaj navodni plan služi kao podsjetnik na napetosti između Rusije i Zapada. Britanska javnost pozvana je na budnost, dok vlada nastavlja jačati obrambene kapacitete.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Ukrajina spremna nastaviti borbu protiv Rusije još dvije do tri godine, ali se nada da sukob neće potrajati dulje zbog razornih posljedica po ukrajinsko stanovništvo i gospodarstvo. U intervjuu za britanski The Sunday Times, Tusk je naglasio da je Kijev odlučan u očuvanju svoje neovisnosti, no upozorio je da rat nosi visoku cijenu, kako za Ukrajinu, tako i za Rusiju, čije je gospodarstvo pogođeno međunarodnim sankcijama. Tusk je uputio oštro upozorenje zapadnim zemljama, posebno Ujedinjenom Kraljevstvu, da ne podcjenjuju prijetnju koju predstavlja Rusija. Komentirajući prigušenu reakciju britanske javnosti na vijest o podmetanju požara povezanog s Rusijom u bivšoj obiteljskoj kući premijera Keira Starmera u Londonu, Tusk je izrazio šok. "Reakcija je bila kao da se radi o nogometnoj utakmici. Ako su Rusi spremni organizirati takve stvari, to znači da su sposobni za sve", upozorio je, prenosi Independent.

Poljski premijer posebno je skrenuo pozornost na ruske hipersonične balističke rakete Orešnik, koje bi, ako budu raspoređene u Bjelorusiji ili Kalinjingradu, mogle doseći europske prijestolnice, uključujući London. "Prijetnja je globalna i univerzalna, prije svega zbog tehnologije", rekao je Tusk, dodavši da su Poljska i druge zemlje već pod masovnim kibernetičkim napadima koji ugrožavaju ključnu infrastrukturu poput željeznica i bolnica. "Ne možete živjeti u iluziji da ste predaleko od rata, da je to samo problem Ukrajine ili Poljske", naglasio je Tusk, pozivajući na veću svijest o ozbiljnosti situacije.

Norveški ministar obrane Tore Sandvik prije nekoliko dana upozorio je da Rusija ubrzano militarizira poluotok Kola u Arktičkom krugu, gomilajući nuklearno oružje i napadačke podmornice u pripremama za mogući sukob s NATO-om. U ekskluzivnom intervjuu za britanski The Telegraph, Sandvik je otkrio da Oslo prati "najveći arsenal nuklearnih bojevih glava na svijetu" usmjeren prema zapadnim saveznicima. "Rusija gradi na poluotoku Kola. Tamo je smještena Sjeverna flota i jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu. Te bojeve glave nisu usmjerene samo prema Norveškoj, već i prema Velikoj Britaniji, a više od pola prema Kanadi i Sjedinjenim Državama", rekao je Sandvik. Poluotok Kola, na krajnjem sjeverozapadu Rusije uz granicu s Norveškom i Finskom, ključan je za moskovsku strategiju "drugog udara" – sposobnost razornog protunapada nakon prvog nuklearnog udara. Prema norveškim obavještajcima, Rusija ondje testira hipersonične projektile Tsirkon, torpeda i nove bojeve glave. Unatoč golemim gubicima u Ukrajini, ruska arktička flota navodno je ostala netaknuta. "Imaju nove fregate i višenamjenske podmornice razvijene u posljednje dvije godine. Najmanje 16 nuklearnih podmornica. To je najveća prijetnja", upozorio je Sandvik.