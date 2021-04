Otkaz za 280 radnika jer nema dogovora s Hrvatskim šumama

Vlasnici nekolicine tvrtki u Hrvatskoj koje izrađuju finalne proizvode najavile su otpuštanja dijela radnika jer nisu sklopile ugovore s Hrvatskim šumama za otkup trupaca za 2021. godinu. Među njima je i Požgaj Grupa iz Velikog Bukovca, u kojoj tvrde da Hrvatske šume prema tvrtkama članicama Požgaj Grupe unatrag tri godine postupaju selektivno, i u tom su im razdoblju dodijelile 38 posto sirovine manje od onoga na što su imali pravo prema propisanim kriterijima.

Raskinuli ugovore o radu

Prijava na javni poziv za prodaju trupaca za 2021. godinu u prvoj javnoj objavi odbijena im je uz obrazloženje da nemaju potrebnu tehnologiju za prikazani razred završenosti proizvoda, pa su uložili prigovor, a Hrvatske šume su provele višetjedni nadzor početkom ove godine.

- Mi još uvijek nemamo jasan odgovor o rezultatima nadzora, niti smo primili odluku o sklapanju godišnjih ugovora. Unatoč našim nastojanjima da se stvari riješe u realnom roku, jer smo bili sustav sa 550 radnika i moramo znati planirati svoje poslovanje, za to u Hrvatskim šumama nema sluha - napominju u Požgaj Grupi i odbacuju prigovore da je do takve situacije doveo dug prema Hrvatskim šumama jer s danom prijave duga nije bilo.

- Naša jedina mogućnost, budući da ne možemo unedogled čekati odluku Hrvatskih šuma, jest da se okrenemo nabavci sirovine na slobodnom tržištu Hrvatske i zemalja regije, što smo i učinili. Kako su Hrvatske šume monopolist u pogledu trgovanja trupcima u Hrvatskoj, a Požgaj Grupa je svojom veličinom bila među deset njihovih najvećih kupaca, obim proizvodnje nikako ne možemo održati na istoj razini kao prijašnjih godina. Donesen je plan restrukturiranja kojim je u prvoj fazi, do 30. travnja, predviđeno gašenje primarne proizvodnje pilane i otpuštanje 218 djelatnika, dok je u drugoj fazi, do 30. lipnja, predviđeno zatvaranje tvornica namještaja i drvenih kuća, uz dodatni višak oko 60 radnika. Do danas smo raskinuli ugovore o radu sa 168 djelatnika – kažu nam u toj tvrtki i tvrde Hrvatske šume rade suprotno Strategiji prerade drva i proizvodnje namještaja iz 2017. godine, kojoj je cilj bio rast izvoza namještaja za 20 posto godišnje.

Varaždinski župan Radimir Čačić rekao je da je sramotno ponašanje natjerati veliku tvrtku da otpusti 200 zaposlenih i zatvori dvije od tri pilane, te je izravno prozvao Hrvatske šume, najavivši da će tražiti odgovornost.

HŠ: “Većina je zadovoljna”

Hrvatske šume su za 2021. godinu putem ugovora prodale 2.207.000 kubika trupaca za 408 ugovornih kupaca trupaca i 1.159.897 kubika prostornog drva za 213 ugovornih kupaca prostornog drva.

- To dokazuje da je modelom zadovoljna golema većina - tvrde u Hrvatskim šumama i ističu da su, unatoč dugu Požgaj Grupe imali želju pomoći joj radi očuvanja zaposlenosti i proizvodnje. Najava zatvaranja pojedinih pogona u Požgaj Grupi je njihova poslovna odluka i nema veze sa Hrvatskim šumama, pogotovo što te dvije tvrtke nisu ugovorni kupci, a jedna nije čak ni predala zahtjev za odobrenje količina - odgovorili su na naš upit u Hrvatskim šumama.

Dodaju da vode računa o što ravnomjernijem rasporedu sirovina i ograničenja maksimalne količine po pojedinoj pravnoj osobi, kako se ne bi dogodilo da se tržište svede na nekolicinu velikih poduzetnika, već da se daje prilika i malim proizvođačima i tradicionalnim.

