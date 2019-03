Otišli bez odjave s HZZO-a: U Hrvatsku dolaze po lijekove, zbog trudnoće...

U Hrvatskoj živi manje od 4 milijuna ljudi, no prema podacima HZZO-a od 31. prosinca 2018. imamo 4,146 milijuna zdravstvenih osiguranika. Očito je da brojni iseljeni unatoč propisima ne odjavljuju prebivalište ni zdravstveno osiguranje kako bi ga koristili u slučaju nužde ili da prođu jeftinije jer su, primjerice, u Irskoj odlazak liječniku, zubaru i boravak u bolnici jako skupi.

HZZO ne zna koliko je iseljenih koji su osiguranje stekli u drugoj državi odjavilo zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj jer se u postojeći sustav HZZO-a, ističu, ne unosi razlog odjave. No polažu nade u novi sustav koji se uvodi na razini EU, a to je elektronička razmjena podataka u okviru sustava Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Priznanja na forumima

– EESSI sustav će olakšati i ubrzati razmjenu podataka između članica EU. Razmjena podataka putem EESSI sustava olakšat će identifikaciju osoba s dvostrukim osiguranjem te posljedično dovesti do raščišćavanja nastale situacije – smatraju u HZZO-u.

Prema hrvatskim propisima, ističu, osoba koja je stekla zdravstveno osiguranje u drugoj državi sama treba odjaviti osiguranje u Hrvatskoj, ali nam na upit koliko je točno iseljenih samo odjavilo osiguranje nisu odgovorili jer, kažu, u sustav se ne unosi točan razlog odjave. Nisu nam stoga odgovorili ni koliko je iseljenih odjavljeno s HZZO-a od ulaska Hrvatske u EU kad je počelo intenzivno iseljavanje građana, rekavši tek da je u 2018. u odnosu na 2017. bilo oko 40 tisuća osiguranih osoba manje. No, da se iseljeni ne odjavljuju, jasno je iz njihovih priznanja na forumima. Tako jedna žena na forumu o Irskoj priznaje:

– Ja se iz Hrvatske ne bih odjavljivala jer želim bar neko vrijeme koristiti zdravstveno osiguranje. Drugi veći razlog jest što koristimo gradski stan. Kad bi se doznalo da nismo tu, ostali bismo bez ičega. Imamo sina koji bi bio u stanu dok nas nema. Koliko je dugo moguće to skrivati, a da država ne dozna da nismo u Hrvatskoj – pita. Dok joj drugi forumaš uzvraća zašto bi im netko pomogao u kršenju zakona, žena kaže: “Ako nemam ništa, trebam ostati i bez krova nad glavom? Da, mi smo krivi za ovakvo stanje u Hrvatskoj... Što ako ne uspijemo? Ako se razbolimo? Mislite da je lako ostaviti sve i krenuti u nepoznato?”

Niz iseljenika na forumima priznaje da nisu odjavili osiguranje u Hrvatskoj ili se raspituju za mogućnosti da dopunsko plaćaju iz Irske. Nedavno je za Glas Slavonije predsjednica Hrvatske udruge ugovornih ordinacija Josipa Rodić izjavila da se iseljeni vraćaju kontrolirati trudnoću, kronični bolesnici dolaze po lijekove, a i njezina kolegica Sanja Klajić Grotić tada je kazala da prema procjenama Udruge dvije trećine građana koji rade vani koriste hrvatsko osiguranje osobno ili preko rodbine.

200.000 vani, a osigurani u RH

– Kako imamo manje od četiri milijuna stanovnika, vjerojatno je danas u Hrvatskoj oko 200 tisuća osiguranika više nego stanovnika. Sustav ne funkcionira jer nismo htjeli uvesti registar stanovništva. I sad će nam trebati netko drugi sređivati podatke i javljati iz EU tko je kod njih prijavljen kako bi se to prenijelo u baze podataka u Hrvatskoj – komentira demograf Stjepan Šterc.

Iz HZZO-a ističu da provode postupak odjave iseljenih u suradnji s drugim članicama EU ako se utvrdi da su stekli osiguranje u drugoj državi. Najčešće od zdravstvenih osiguranja tih država prime upit o statusu osigurane osobe u Hrvatskoj. No, koliko su takvih građana odjavili, ne navode jer se u sustav HZZO-a ne unosi razlog odjave!

– Zaposleni u drugoj članici EU ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje i nije realno da postoji potreba zloupotrebe hrvatskog sustava. Problem se javlja kod osoba koje rade u članicama EU bez reguliranog radnog odnosa i/ili statusa u zdravstvenom osiguranju, zbog čega potencijalno dolazi do potrebe korištenja našeg sustava – drže u HZZO-u. Surađuju s MUP-om i, kad osoba odjavi prebivalište u RH, provodi se odjava s obveznog zdravstvenog osiguranja. Ne navode koliko su takvih odjava proveli.

VIDEO Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj