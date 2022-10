Oštra poruka Srbiji: Europska unija zaprijetila ukidanjem bezviznog režima

Ne uskladi li svoj vizni režim s Europskom unijom, Srbiji bi mogao biti suspendiran status zemlje čiji državljani ne trebaju vize za ulazak u EU, čulo se danas na sastanku Vijeća ministara unutarnjih poslova EU u Luxembourgu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić signalizira da će surađivati i odmah početi usklađivati viznu politiku tako što će do kraja godine ukinuti bezvizni režim za ulazak državljana Indije, Tunisa i Burundija u Srbiju. No, traži se potpuno usklađivanje viznog režima jer je primijećen porast migracija na tzv. balkanskoj migrantskoj ruti i to upravo u kategoriji državljana zemalja koje imaju bezvizni režim sa Srbijom, a vizni režim s EU, pa preko Srbije, do koje doputuju legalnim putem, ulaze u Hrvatsku i Mađarsku te se dalje kreću prema sjeverozapadnim državama članicama EU kao tražitelji azila.

Neslužbeno doznajemo da je Francuska među državama članicama koje su izrijekom spomenule prijetnju suspenzije bezviznog režima za Srbijom ako srbijanske vlasti ne pokažu volju za suradnjom. Potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas, koji je prošloga tjedna bio u Beogradu u sklopu turneje zapadnim Balkanom zbog teme migracija, prenio je državama članicama što mu je Vučić obećao u razgovoru u Beogradu: da će početi s Indijom, Tunisom i Burundijem, s kojima Srbija ima bezvizni režim, ali uskoro će to pretvoriti u vizni. Niz zemalja, od Austrije do Belgije, Francuske, Njemačke i Nizozemske, bilježi povećan broj državljana Burundija, Indije, Tunisa, ali i Kube, koji u njihovim zemljama traže azil, a doputovali su preko Beograda.

Foto: EU/XINHUA Photo: XINHUA/PIXSELL

- Nadam se, ustvari mislim, da će Srbija i drugi partneri sa zapadnog Balkana surađivati s nama i uskladiti svoju viznu politiku s EU. Ali, naravno, to (suspenzija bezviznog režima) nije isključeno. No, nadam se i smatram da ćemo imati dobru suradnju - rekla je europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson uoči sastanka Vijeća EU. Na sastanku sudjeluje i hrvatski ministar Davor Božinović.

I portugalski europarlamentarac Paulo Rangel, izvjestitelj EP-a za (još neusvojenu) odluku o ulasku Hrvatske u Schengen 1. siječnja 2023., u ponedjeljak je u raspravi u Europskom parlamentu rekao kako je u prihvatnom centru za tražitelje azila u Zagrebu prošloga tjedna susreo iznenađujuće velik broj državljana Kube i Burundija. Kako Rangel govori i španjolski i francuski, provjerio je kako su točno došli i utvrdio da ih je ponajprije privukla mogućnost da u Srbiju, na granicu s EU, doputuju slobodno, bez vize. Dodao je kako mu se čini da je Srbija s tim zemljama uvela bezvizni režim kao nagradu za to što nisu priznale Kosovo.

U Europskoj uniji raste nezadovoljstvo takvim ponašanjem Srbije jer, osim što dovodi do povećanja broja migranata na balkanskoj ruti, podsjeća na ponašanje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je migrantima s Bliskog istoka i drugih dijelova svijeta obećavao lak put do granice s EU preko Minska, što je naišlo na žestoke osude Europske unije. Lukašenko je u od Varšave do Bruxellesa optuživan da takvim migrantskim turizmom vodi hibritni rat protiv EU. To se događalo nakon što je EU uvela sankcije protiv Lukašenkova režima, a prije nego što je Rusija sa svog i bjeloruskog teritorija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Nitko zasad iz EU ne optužuje javno Vučića da se ponaša kao Lukašenko, više svi naglašavaju suradnju i oslanjaju se na dobru volju vlasti u Srbiji da stane na kraj bezviznoj migrantskoj shemi.

No, nakon današnjeg sastanka Vijeća za unutarnje poslove, gdje je to bila tema o kojoj se raspravljalo za radnim ručkom, jasno je da EU očekuje brzo usklađenje viznog režima Srbije s EU. U suprotnom, EU je spremna razmotriti suspenziju bezviznog režima sa Srbijom, što bi, ako se suspenzija dogodi, značilo da bi državljani Srbije trebali vizu i za Hrvatsku. EU je odobrila bezvizni režim sa Srbijom 2009., ali u Hrvatsku su, pošto tada još nije bila članica EU, državljani Srbije mogli putovati bez viza i prije toga.

