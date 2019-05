Ostojić o aferi SMS: Ovo zaslužuje ozbiljnu sjednicu i odgovore

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zatražit će očitovanje nadležnih službi zbog informacija kako je Franjo Varga planirao nadzirati ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Čudi ga da predsjednica RH i premijer i dalje tvrde da neće sazivati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, unatoč svim informacijama o potencijalnim ugrozama sustava kroz aferu SMS.

- Zatražit ću očitovanje od strane nadležnih službi. Moram istaći da je od listopada prošle godine Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uključen u traženje informacija od strane nadležnih tijela, ne samo MUP-a nego i DORH-a i sigurnosnih službi. Prije svega oko curenja podataka iz istrage, ali jednako tako i svih ostalih detalja. Suđenja su nejavna, a zapravo imamo informacije koje izlaze u pojedinim tjednicima i dnevnim novinama. Ono što ja sa svoje strane moram reći da smo i tada tražili i da inzistiramo na tim očitovanjima, ali nažalost s javnosti ne mogu podijeliti podatke iz tih informacija jer je sve klasificirano i dostupno je samo članovima odbora – kaže Ostojić.

Kada dobije sva tražena očitovanja, dodaje, plan mu je o toj točki raspravljati na Odboru, no za sazivanje tematskih sjednica potreba mu je suglasnost dijela odbora, pa, naglašava, ne ovisi samo o njemu hoće li se SMS afera naći i na njihovom dnevnom redu.

Iznenadilo ga je čuti od premijera, a sada i predsjednice RH da neće sazivati Vijeće za nacionalnu sigurnost.

- Oni smatraju i javno kažu da nemaju informaciju o tome što se događa. To vam je sigurnost i povjerenje kad čujete od premijera koji je nadležan za sve službe koje ga trebaju informirati, da on nema informaciju. Možda sam ja bolje informiran nego gospodin premijer. Zasigurno da ovo zaslužuje ozbiljnu sjednicu i ozbiljne odgovore. Mi gledamo jednu sapunicu koja služi za unutarstranačke obračune. U tijeku je kampanja, signali se šalju, pretpostavljam da to treba upravo tako gledati. Mislim da DIP treba ovdje intervenirati jer previše je tih unutarnjih sukobljavanja koji se koriste u izbornim procesima – drži Ostojić.

Čak i sami HDZ-ovci, nastavlja, govore o korištenju institucija za unutarstranačke obračune, što bi svakako, vjeruje, trebalo istražiti.

Upitan koliko je zadovoljan suradnjom s institucijama kao šef Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ostojić uzvraća kako mu sigurnosne službe žurno odgovaraju na upite.

- A što se tiče MUP-a navest ću podatak da odbor ima već 55. sjednicu, a ministar Božinović još nije bio ni na jednoj sjednici. To govori koji je odnos prema parlamentarnom nadzoru, tijelu koje treba nadzirati rad policije – zaključuje Ostojić.

