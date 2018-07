Ostali bez svega jer su bogatstvo prepisali svojoj razmaženoj djeci

Nakon desetljeća teškog rada Manny i njegova supruga Brigitta Davidson nadali su se da će svoje posljednje godine provesti u svom domu okruženom prijateljima i obitelj. No oni su sada ostali bez svega, golemog bogastva nakon što su svojoj djeci dali 600 milijuna funti nasljedstva. Za sve okrivljuju sebe.

Danas oni više ne mogu na svoje imanje Lyegrove i ostali su bez svega nakon duge pravne bitke. Njihova djeca Maxine i Gerald preuzela su ne samo imanje nego i ostale dijelove obiteljskog posjeda, uključujući vilu na Azurnoj obali i milijune funti vrijedne dragocjenosti.

Lyegrove: war over Manny & Brigitta Davidson's Jacobean house in Gloucestershire, 2 tr/ funds & £600; by their sons. https://t.co/EimdrjW3B3