Osmina finala za povijest: Messi protiv PSG-a, Modrić protiv Tudora – ima li bolje nogometne najave?

Najveći svjetski klubovi, aktualni prvaci pet kontinenata i legende poput Messija, Modrića, Di Marije i Guardiole – svi su na istom turniru, a odgovor pitanje tko će podići trofej najboljeg kluba na svijetu sve nam je bliži. Prvi korak prema tituli vodi kroz osminu finala, a pred nama su vrhunski dvoboji i sudari nogometnih svjetova – Europa protiv Južne Amerike, Azija protiv Premier lige, Messi protiv PSG-a, Modrić protiv Tudora. Pripremi se za sedam utakmica u pet dana, a sve utakmice pa tako i osminu Svjetskog klupskog prvenstva možeš igrati i gledati uživo, ekskluzivno u Hrvatskoj samo na SuperSportu.

Donosimo kratak pregled svih utakmica koje si igraju, a pogotovo onih najzanimljivijih od kojih većina nije u kasnim noćnim satima.

Danas je u 18 sati na rasporedu klasik već u osmini finala: Palmeiras – Botafogo (18:00). Palmeiras je bez poraza prošao skupinu, no sada mu na put staje neugodni Botafogo – prvak Brazila i Južne Amerike. Udarni okršaj za prestiž i prolaz dalje, a povijest kaže: Palmeiras u zadnjih pet međusobnih susreta nije uspio slaviti. A nakon njih u 21 sat igraju Benfica – Chelsea. Benfica je šokirala sve i zasjela na vrh skupine ispred Bayerna, a Di Maria briljira s tri pogotka. Chelsea dolazi nakon poraza od Flamenga, s reputacijom favorita, ali bez prava na grešku. Portugalci nikad nisu pobijedili Plave u Europi, no možda je ovo ta prilika.

Sutra pak Messi igra protiv bivšeg kluba pa će PSG i Inter Miami odmjeriti snage u 18 sati. PSG je dominirao Ligom prvaka i očekivao lagan put, ali ih je Botafogo uzdrmao. Sada ih čeka Inter Miami, neporažen u skupini, s Messijem, Suarezom, Busquetsom i Mascheranom i to u nokaut fazi. Može li Leo ponovno šokirati bivše suigrače saznat ćemo u nedjelji. A istog dana u 22 sata igraju

Flamengo i Bayern. Flamengo je pokazao zube Chelseaju, a sad mu slijedi puno veći izazov – njemački stroj iz Münchena. Stanišić igra u top formi, ali Bayern je grupnu fazu zaključio porazom. Flamengo ima iskustvo, kvalitetu i domaći mentalitet. U ponedjeljak u 21 sat igraju Inter i Fluminense. Inter s mladim Petrom Sučićem polako gradi momentum. Talijani su neporaženi, a Chivu daje sve više prostora igračima iz sjene. Fluminense je solidan, ali neuvjerljiv, a njihova najveća prijetnja – veteran Thiago Silva. Prva međusobna utakmica – i visoke tenzije.

A dan nakon u 3 sata Manchester City i Al-Hilal. Tri utakmice, tri pobjede, 13 golova – City izgleda nezaustavljivo. Guardiola briljira, Haaland zabija, a momčad djeluje zastrašujuće, no Al-Hilal nije slučajni protivnik – tu su Mitrović, Milinković-Savić, Cancelo, Bono... i trener Inzaghi. U utorak se gleda i okršaj Real Madrida i Juventusa u 21 sat. Real izgleda stabilno, ali još uvijek bez pravog sjaja, dok je Juventus bio impresivan do sudara s Cityjem. Dvoboj dvije velike nogometne škole i hrvatskih nogometnih ikona. Iako vrijeme možda prolazi, ali klasa ostaje. Dok će pak u srijedu Borussia Dortmund i Monterrey u 3 sata odmjeriti snage.Kovačeva Borussia bez poraza ide na Ramosov Monterrey. Meksikanci su razigrani, borbeni i imaju iza sebe sjajnu grupnu fazu. No Nijemci su čvrsti i uigrani, a kvaliteta na papiru je ipak na njihovoj strani i može se očekivati napetost do zadnje minute.

Sve utakmice i više, ne propusti pogledati ekskluzivno i igrati na SuperSportu gdje te čekaju najbolji tečaji i prava sportska zabava, a najbolje iskustvo igre i prijenosa čeka te na SuperSport Sporti aplikaciji.