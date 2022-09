Oslobađanje zatvorenika iznenadilo njihove obitelji: 'Bila sam u šoku pa rekla: Kako da znam da si to ti?'

Mjesecima obitelji dvojice Amerikanaca, Alexandera Johna-Roberta Druekea i Andyja Tai Ngoca Huynha, koji su zarobljeni tijekom borbi u Ukrajini, nisu čule ništa o njima, a zatim su dobile neočekivane telefonske pozive.

- Tvoj sin je pokraj mene - riječi su žene iz američkog veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji upućene Bunny Drueke koja je za to vrijeme čitala knjigu svom unuku.

- Rekla sam: 'Alex?'. Čula sam ga kako govori: 'Bok mama, ja sam, tvoje najdraže dijete' - opisala je Drueke za CNN trenutak kada je prvi put čula svog sina otkako je zarobljen u inozemstvu.

- Slobodan sam - rekao joj je. On i Huynh nestali su dok su se borili zajedno s ukrajinskim snagama sjeverno od Harkiva 9. lipnja. Dvojicu muškaraca iz Alabama mjesecima su držale proruske snage, a sada su oslobođeni u posljednjoj razmjeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Obitelji nisu znale niti da je razmjena u tijeku.

- Jednostavno je došlo iz vedra neba - rekla je Bunny Drueke, a jednako je iznenađena bila i zaručnica drugog oslobođenog zarobljenika.

- Bilo je tako nevjerojatno konačno ponovno čuti njegov glas i razgovarati s njim. Još uvijek sam bila u šoku pa sam rekla: 'Kako da znam da si to stvarno ti?'. Rekao je internu šalu koju imamo između sebe i odmah sam pomislila: 'To je on. To je stvarno on' - opisala je Joy Black.

Njezin ju je zaručnik zamolio da, kada stigne konačno stigne kući, jedu špagete s mesom, obrok za kojim je žudio otkad je u Ukrajini.

- Baš je dobro znati da su dobro i da će se vratiti kući - kaže njegova zaručnica. Alex i Andy vratit će se kući čim dobiju medicinsko odobrenje za let.

VIDEO Vladimir Putin u govoru poslao poruku Zapadu: 'Ne blefiram!'