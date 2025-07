Organizator o troškovima spektakla: 'Kada su se te sve karte prodale, sjeli smo s Markom...'

Nakon spektakla na Hipodromu, organizatori su istakli kako je koncertu Marka Perkovića Thompsona nazočilo 504 tisuće ljudi. Mirko Gudelj gostovao je u studiju Dnevnika Nove TV te rekao da se do te brojke došlo putem sigurnosnih kamera koje imaju ugrađene brojače i putem dronova koji su radili nadzor Hipodroma.

U medijima su se pojavile informacije da se u jednom trenutku otvorio ulaz te da je na koncert mogao ući tko je htio, a Gudelj je rekao da trenutno to ne može komentirati. – U jednom trenutku je došlo do većeg priljeva ljudi iz smjera Kajzerice. Još ćemo pregledati sve snimke, a dosta vremena smo proveli u VAR sobi. Na taj detalj ćemo zaista obratiti pozornost i vidjeti, ako se to dogodilo, zašto je do toga i došlo – kazao je.

Prokomentirao je i opaske političara o zabranjenim povicima na koncertu. – Ja zaista nisam čuo zabranjeni povik, možda sam puno više bio na Hipodromu nego u gradu ili negdje dalje. Što se tiče same suradnje , htio bi se zahvaliti i Gradu i svim službama na izvanrednoj suradnji. Da svi oni nisu pružili svoju potporu u organizaciji, ne bi sve ovo tako dobro završilo – rekao je.

Osvrnuo se i na troškove organizacije koncerta. – U određenom trenutku smo stali s povlačenjem crte. Naravno, kada se ovakve stvari rade uvijek postoji neki budžet i određena priprema. Kada su se te sve karte prodale, sjeli smo s Markom i dogovor je bio da nas ne zanima koliko će to sve koštati. Na 12 milijuna eura smo stali s brojanjem. Ta brojka će biti i puno veća – rekao je dodajući da je vidio neke poruke da su organizatori rekli da je nešto skupo.

– Mi niti u jednom trenutku, ni na jednu ponudu, nismo ustvrdili da je nešto skupo. Proteže se neka priča o 200 eura za kola Hitne pomoći, nije sporno tih 200 eura, nego da sve službe na terenu dostave račune shodno stanju koje je zaista na terenu – nadodao je.