Zamislite, Thompsonov koncert prošao je bez mrtvih i ranjenih!

Kako je to izgledalo s dobrim dijelom naših medija oko koncerta MPT-a, najbolje ću opisati na primjeru subotnjeg izvještavanja medija uoči početka koncerta. Reporterka jedne televizijske kuće ispitivala je za dojmove ljude koji su pristizali na koncert, a svi su redom bili sasvim normalni i pristojni ljudi. No nakon toga osjetila je potrebu zaključiti kako se još uvijek nije dogodio nijedan eksces, da ih zasad prema izvještajima njezinih kolega nema ni drugdje, te da je trenutačno sve mirno, odnosno, kako se ispravila, nije baš mirno jer se oko Hipodroma već puštaju pjesme MPT-a! I ne samo to, gotovo svi reporteri na terenu kao da su plašili ljude pa ih pitali što misle, hoće li proći sve u redu, ima li dovoljno policije, boje li se gužve, a svi uglas odgovaraju da će sve biti u najboljem redu.