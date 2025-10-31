Orešković: Izložena sam govoru mržnje. Sve je izvučeno van konteksta

Zastupnica DOSiP-a Dalija Orešković upozorila je u petak da je izvrgnuta govoru mržnje na društvenim mrežama nakon što ju je HDZ-ov zastupnik Ante Deur prozvao jučer sa saborske govornice jer je "lajkala" na facebooku komentar u kojemu se Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom. "Želim pozvati sve građane da vide i sami to smeće koje se od jučera prosulo po javnom eteru. Svi možemo pročitati komentare po društvenim mrežama, po portalima, njih je na tisuće. To su čista kaznena dijela prijetnje i govora mržnje usmjerenih protiv mene, baziranih na jednoj laži koju je HDZ-ov zastupnik Ante Deur izgovorio u sabornici", izjavila je Orešković novinarima u Saboru.

Deur je rekao da je Orešković "lajkala" komentar u kojem se francuskog dragovoljca, heroja Vukovara, Jean‑Michela Nicoliera naziva ‘plaćenikom kojega je sramota spominjati’, a na njezin "lajk" osvrnuo se danas i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenivši ga "sramotnim, skandaloznim i do sad neviđenim". Na pitanje novinara zašto je uopće “lajkala” komentar u kojem se Nicoliera naziva plaćenikom, Orešković je odgovorila da je riječ o komentaru koji ima “čitav niz drugih elemenata”. “To je poruka branitelja koji govori o marginalizaciji svih onih koji nisu dio HDZ-ove mašinerije, o braniteljima koji ne žele da se Domovinski rat veže uz poklič ‘Za dom spremni’. Takvi glasovi se ne čuju”, istaknula je.

Dodala je i kako se njezina objava odnosila na Rudolfa Perešina, čiji su dani nedavno obilježeni u Stubici. “To je bila emotivna objava posvećena domoljublju i hrabrosti, a HDZ ju je iskoristio kako bi prikazao da ljudi poput mene nisu dobrodošli u Hrvatskoj”. Upitana smatra li prihvatljivim “lajkati” komentar koji Nicoliera naziva plaćenikom, odgovorila je kako to HDZ izvlači iz konteksta. "Oni žele stvoriti narativ kojim će relativizirati ulogu HOS-a i pozdrava ‘Za dom spremni’”, rekla je. Poručila je i kako neće sudjelovati “u parazitiranju na imenu jednog čovjeka i zlouporabi njegove sudbine u političke svrhe”. “Njegovoj obitelji želim mir. Meni je žao što se ime Jean-Michela Nicoliera koristi za prljave političke obračune”, istaknula je.

Osvrnula se i na lavinu napada, prijetnji i govora mržnje, kojima je izvrgnuta, rekavši kako iza toga stoji “HDZ-ova mašinerija” koja “želi utišati sve kritičke glasove u društvu”. " Ako bi mi se što dogodilo, HDZ od toga ne bi mogao oprati ruke”, poručila je. Po njezinoj ocjeni, HDZ-ova vlast, otkako postoji, progoni sve koji kritiziraju HDZ-ovo djelovanje pa nabrojala etikete koje su se dijelile. "Od stoke sitnog zuba, vragova različitih boja, od vještica iz Ria do vještice i sotone kojoj premijer poručuje Auf Wiedersehen, a svećenik neka u patnji umre, došli smo do današnje Hrvatske", rekla je. Ocijenila je da HDZ “mora pronaći neprijatelja Hrvatske”, te da danas kao neprijatelje označava one koji, poput nje, kritiziraju “rehabilitaciju ustaškog pokliča ‘Za dom spremni’ i NDH”. Na opasku novinara da je u saborskom kafiću nazvala zastupnika Deura “smećem”, odgovorila je: “Neću to komentirati. Smeće je ono što vidimo u eteru – prijetnje, govor mržnje, negiranje Ustava i institucija. To je ono od čega ćemo se godinama čistiti.”

Saborski Klub HDZ-a također je izrazio zgražanje i zaprepaštenje “lajkom” koji je Orešković stavila uz komentar te su pozvali kolege sa saborske ljevice, s liste na kojoj je Orešković izabrana u Sabor, da kažu podržavaju li njezino stajalište. "Ne mogu na takav način izlagati svoje kolege, svatko od njih ima pravo na svoj stav. Moja je retorika od početka jasna i od nje ne bježim. A sve će to ocijeniti građani. Mislim da ćemo svi na ovo razdoblje HDZ-ove vladavine jednog dana gledati sa sramom”, dodala je. Na pitanje novinara hoće li povući sporni “lajk”, kratko je odgovorila da neće.