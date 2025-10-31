Jandroković o Orešković: Sramotno, skandalozno i do sada neviđeno

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osvrnuo se u petak na zastupnicu DOSiP-a Daliju Orešković i njezin "lajk" na facebooku na komentar u kojem se Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom, ocijenivši to "sramotnim, skandaloznim i do sad neviđenim". "Da jedna saborska zastupnica praktički na jedan nečastan način, u trenutku kada su pronađeni posmrtni ostatci Nicoliera "lajka" objavu koja ga na jedan ružan način kvalificira i to prolazi bez ozbiljnije reakcije, a istovremeno se traži od drugih odgovornost za ono što su činili drugi ljudi. Ovo je izravna odgovornost te zastupnice, to je nedostojno zastupnice u Saboru", poručio je Jandroković u izjavi medijima nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Taj potez zastupnice ocijenio je "sramotnim, skandaloznim i do sad neviđenim", dok je Orešković jučer pojasnila kako je komentar "lajkala" jer se prvenstveno odnosi na Rudolfa Perešina te kako bi autoru dala do znanja da ga je pročitala. Za sve izgovoreno odgovorni organizatori i sudionici okruglog stola o Jasenovcu. Komentirajući okrugli stol koji je osporavali broj žrtava i zločine u Jasenovcu, koji je dopustio u prostorijama Sabora te ocjenu SDSS-ove Dragane Jeckov kako mu je pozivanje na Poslovnik Sabora "samo izlika", Jandroković je opetovao kako nema pravnog uporišta ni akta koji bi predsjedniku Sabora onemogućio održavanje te vrste skupa.

"Za sve što je izgovoreno tamo odgovorni su organizatori i sudionici, a to je Klub zastupnika DOMiNO i Hrvatskih suverenista. Mislim da se treba fokusirati na one koji su odgovorni, a ne pokušavati svaliti krivnju na HDZ, što se kontinuirano radi zadnjih nekoliko mjeseci", rekao je. Kontinuirano prebacivanje odgovornosti na HDZ i mene kao predsjednika Hrvatskog sabora da nešto zabranjujem mimo zakona i procedura je samo politikantstvo, pokušaj skidanja odgovornosti s onih koji su zaista odgovorni, izvlačenja političkih poena i parazitiranja na temama Drugog svjetskog rata, dodao je.

Upitan bi li dopustio onda i raspravu u Saboru o, primjerice, rasnom zakonu ako to netko od zastupnika zatraži, što je Jeckov navela kao primjer, predsjednik Sabora poručuje da to nitko od zastupnika ne bi predložio, a ako i bi, da bi mu mjesto onda bilo u nekoj instituciji koja se bavi ljudima koji imaju određenih problema. "Takvo što uopće spominjati da bi netko predložio je po meni potpuno promašeno i takav čovjek bi zaslužio najoštriju osudu i kaznu", rekao je.

Upitan o Željku Lackoviću (Nezavisni), članu vladajuće koalicije koji nije prošlog tjedna podržao izmjene Zakona o kaznenom postupku zbog čega HDZ nije imao dovoljno ruku za njihovo usvajanje pa će za tri mjeseca morati ponovno u proceduru, Jandroković je poručio kako je parlamentarna većina stabilna. "Lacković je glasao za sve zakone koji su bili na glasanju prije ZKP-a i za sve koji su uslijedili nakon, dakle, ne možemo govoriti o tome da nije dao podršku nego je u ovom slučaju bio suzdržan. To se, čvrsto vjerujem, neće odraziti na buduću suradnju, parlamentarna većina je stabilna", rekao je.