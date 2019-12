Orbanov glasnogovornik izbačen iz sobe Vijeća EU zbog neprimjerenog tvitanja

Vijeće za opće poslove EU na današnjoj, posljednjoj sjednici prije početka hrvatskog predsjedanja, obilježio je dosad nezabilježen incident: finski predsjedatelji zamolili su glasnogovornika mađarske vlade Zoltana Kovacsa da napusti prostoriju i da se njegova država ispriča zbog toga što je Kovacs uživo na Twitteru prenosio i komentirao sadržaj rasprave iza zatvorenih vrata.

Rasprava se vodila oko kaznene procedure protiv Mađarske zbog kršenja vladavine prava. Bilo je to svojevrsno saslušanje tijekom kojeg su predstavnici drugih država članica ispitivali predstavnika Mađarske o spornim točkama, a to su sloboda pravosuđa, medijske slobode i akademske slobode u Mađarskoj.

Ali nikad se, kao danas, nije dogodilo da sve to uživo curi na Twitter i to uz neugodne komentare koji su napadački prema ostalim državama članicama.

This is how the #SorosOrchestra works: put something on the agenda against a govt to which they are ideologically opposed, disregard facts and procedural rules, and keep on going even if everyone is disinterested – to pursue your own political goal... #dontletfactsgetintheway