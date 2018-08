Orban: 'Salvini i ja isto mislimo o migraciji'

Veliku je prašinu podigao sastanak u Milanu mađarskog premijera Viktora Orbana i talijanskog ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika vlade Mattea Salvinija, dvojice najvidljivijih političara u svojim zemljama koji dijele mnoge sličnosti. Mnogi ih smatraju populistima, no oni se čvrsto drže svoje politike.

- Blizu smo prekretnice europske budućnosti. Danas započinje proces susretanja - kazao je Salvini na zajedničkoj konferenciji za novinare najavljujući tako stvaranje bloka država s tzv. suverenističkim vladama.

Orban je na sastanku objasnio razliku između dva bloka, onih koji kao Višegradska skupina (Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska) zagovaraju politiku neprihvata izbjeglica i ostalih.

- Bruxelles kaže, kao i Nijemci, Francuzi i Španjolci, da imaju bolju migrantsku politiku. Mi smo na suprotnoj strani i kažemo da je naš cilj zaustaviti val izbjeglica, a Salvini i ja imamo identično stajalište – rekao je Orban. Neki europski političari misle da se ovom žuto-zelenom vladom Italija svrstala već uz Višegradsku skupinu.

Nije sastanak ove dvojice populista prošao bez reakcije. I to tolike da je oporbeni lijevi centar organizirao prosvjede protiv toga sastanka, prije svega protiv Orbana, na kojima se okupilo više tisuća osoba, a ekstremisti iz socijalnih centara su crvenu boju krvi, zbog pogibije mnogih migranata, bacili na ulaz mađarskog konzulata u Milanu.

Uz to, nema samo među državama razlika u pristupu pitanju migracija, nego i unutar samih vlada. I čelnik Pokreta 5 zvijezda i drugi potpredsjednik vlade Luigi Di Maio distancirao se od svog saveznika u vladi Salvinija oko susreta s Orbanom i kazao za mađarskog premijera kako “podiže zidove sa žilet žicom i odbija prihvatiti izbjeglice".

- Što se mene tiče onaj koji ne pristupi preraspodjeli izbjeglica nema pravo na europske fondove – jasan je Di Maio.

Istog su dana ujutro, zanimljivo, u Rimu razgovarali talijanski predsjednik vlade Giuseppe Conte i njegov češki kolega Andrej Babiš. Conte je pritom objasnio Babišu kako poštuje to što Češka ne želi sudjelovati u preraspodjeli izbjeglica, ali taj sustav “ne treba demonizirati, već je potrebno naći potporu za one koji u njemu sudjeluju i neku vrstu kazne za one koji ne žele sudjelovati u preraspodjeli".

