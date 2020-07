Orban poručio Mađarima: Više Balatona, manje Jadrana

Mjere zaštite od uvoza koronavirusa u Mađarsku iz inozemstva moraju biti na snazi, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u radijskom intervjuu u petak, dodajući da se svaki novi slučaj zaraze u zemlji može povezati s dolascima iz inozemstva.

Komentirajući porast broja zaraženih u nekoliko zemalja kao što su Hrvatska, Srbija, Rumunjska i Slovenija, Orban je rekao da je "Mađarska sigurna", ali da su potrebne mjere zaštite kako se ne bi virus uvozio izvana.

"Morat ćemo se suočiti s još jednim pooštravanjem (epidemioloških pravila) kod kuće", kazao je. "Još ne znamo kako će to izgledati", izjavio je on dodavši da je operativni odbor zadužen za mjere suzbijanja novog koronavirusa dobio rok do podneva u petak da iznese prijedlog kako zaštititi Mađarsku.

"Više jezera Balaton, manje Jadrana", poručio je premijer. "Tada se epidemija može držati pod kontrolom."

Kazao je da je operativni odbor otkrio strani "soj" u svakoj novoj infekciji u Mađarskoj.

Orban je rekao da je Mađarska ponovno uvela mjere praćenja kakve je poduzela Austrija, a koje uključuju karantenu, testiranje i kontrole na granici, sve u istom paketu.