Orban podijelio video nereda u Skupštini Srbije: 'Ne možemo dopustiti da se ovo nastavi'

Mađarski premijer Viktor Orban je na društvenim mrežama podijelio video nereda u Skupštini Srbije s kadrovima njegovog govora. "Nakon što su izgubile Washington od patriota, globalističko-liberalne snage povukle su se u Bruxelles i okomile se na Srbiju, Slovačku i Mađarsku. Današnji kaos u Skupštini Srbije - dimne bombe, nasilje i opstrukcija - pokazuje koliko su daleko spremni ići da destabiliziraju suverene države" napisao je na X-u.

After losing Washington to the patriots, globalist-liberal forces retreated to Brussels, and set their sights on Serbia, Slovakia, and Hungary. Today's chaos in the Serbian Parliament - smoke bombs, violence, and obstruction - shows how far they’re willing to go to destabilise… pic.twitter.com/krL49UvG54