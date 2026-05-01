Pavleka čeka metalni krevet, čučavac i jedna šetnja tjedno: Ovako izgleda zatvor u Almatiju

Vedran Pavlek uskoro bi trebao stati pred sud u Kazahstanu koji će odlučiti o određivanju privremenog istražnog zatvora. Nakon toga, očekuje se njegovo premještanje u glavni istražni zatvor u Almatiju, koji ujedno služi kao središnje mjesto za ekstradicijski pritvor u tom dijelu zemlje. Riječ je o najstarijem zatvoru u Kazahstanu, izgrađenom još 1930-ih godina u vrijeme Sovjetskog Saveza, prvotno namijenjenom pritvaranju i ispitivanju političkih protivnika. Objekt karakteriziraju debeli zidovi i uske ćelije, a vlasti već dulje razmatraju hoće li ga obnoviti ili srušiti. Organizacije za zaštitu ljudskih prava godinama upozoravaju na loše uvjete i prenapučenost, što potvrđuju i izvještaji lokalnih medija, prenosi 24sata.
Prema pravilima, strani državljani smještaju se odvojeno od ostalih zatvorenika, najčešće u dvokrevetne ili četverokrevetne ćelije, no bez posebnih pogodnosti. "Strance pokušavaju smjestiti u kompaktne dvo ili četverokrevetne ćelije, odvojeno od opće populacije. To je propisano člankom 32. Zakona 'O postupku i uvjetima pritvora osoba u posebnim objektima koji osiguravaju privremenu izolaciju od društva' od 30. ožujka 1999. Ali ne bih rekao da se strancima daju posebni, superkomforni uvjeti. Oni se drže na istoj osnovi kao i ostali zatvorenici", rekao je bivši zatvorski čuvar za Orda.kz prošle godine.
Ćelije u kojima borave stranci koji čekaju izručenje sadrže metalne krevete na kat pričvršćene za pod, mali stol i stolicu, a u kutu se nalazi čučavac i umivaonik odvojeni niskom pregradom. Ta pregrada ne doseže strop, što omogućuje nadzor kroz špijunku na vratima. Pri vrhu ćelije nalazi se mali prozor s rešetkama koji propušta svjetlo, ali ne omogućuje pogled prema van. Iako bi zatvorenici prema pravilima trebali imati svakodnevnu šetnju u trajanju od sat vremena, u praksi se to, zbog prenapučenosti i nedostatka osoblja, često svodi na samo jedan izlazak tjedno. Zatvor je 2022. godine bio u središtu afere kada se otkrilo da su imućnim strancima omogućavane "privatne" ćelije i povlašteni uvjeti. Nakon što je slučaj dospio u javnost, odgovorni su privedeni, a takva praksa ukinuta.
Zatvorenici imaju propisane količine hrane i higijenskih potrepština, no mogu dobivati i dodatnu hranu putem dostave ili od obitelji, ako je imaju u gradu. "Neki su inzistirali na tome da jedu samo domaću hranu. Drugi su radije naručivali gotova jela, uključujući suši i rolice, kako ne bi zamarali svoje obitelji. Bilo je i onih koji su jeli državnu hranu i kupovali namirnice u lokalnom kiosku jer nisu imali rođake u Almatiju koji bi im slali pakete s hranom. Jedino što je zabranjeno dostavljati ili naručivati su manti, peljmeni i samsa jer ih naši službenici sijeku i provjeravaju sadržaj. Što ako sakriju drogu, SIM karticu ili bilo koji drugi zabranjeni predmet", rekao je bivši zatvorski čuvar.
Problemi postoje i s uvjetima boravka, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Naime zidovi su tanki pa se ljeti jako zagrijavaju te prostor postaje neizdržljivo zagušljiv, a klimatizacije nema. U ustanovi postoji i problem sa štakorima. "Njih je u zatvorenim ustanovama oduvijek bilo, ima ih i uvijek će ih biti. Ali nema puno glodavaca jer zamjenik upravitelja ustanove za logistiku povremeno naručuje usluge deratizacije", objasnio je čuvar. Medicinska skrb u zatvoru danas je u nadležnosti zdravstvenog sustava, a zatvorenici se liječe u bolnicama uz policijsku pratnju. Što se tiče sigurnosti, zaštitar tvrdi da bjegovi praktički nisu mogući zbog infrastrukture i stalnog nadzora. Filmski scenariji bijega, kaže, nemaju veze sa stvarnošću. "Koliko god planirali, iz ovog zatvora se ne može pobjeći", zaključio je.
Pavlek ima dvije mogućnosti. Može pristati na izručenje Hrvatskoj, nakon čega bi bio prevezen avionom i predan hrvatskim vlastima u Zagrebu, ili uložiti žalbu na odluku o izručenju, što bi značilo da bi u ovim uvjetima mogao provesti do 40 dana. Tijekom tog razdoblja ima pravo na posjet konzularnog predstavnika Hrvatske u Kazahstanu, kao i na prevoditelja i odvjetnika po službenoj dužnosti, ako ga već nema. Nakon izručenja u Hrvatsku, bit će prebačen u zatvor u Remetincu, a potom i predan USKOK-u na ispitivanje.
