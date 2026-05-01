Pavleka čeka metalni krevet, čučavac i jedna šetnja tjedno: Ovako izgleda zatvor u Almatiju

Vedran Pavlek uskoro bi trebao stati pred sud u Kazahstanu koji će odlučiti o određivanju privremenog istražnog zatvora. Nakon toga, očekuje se njegovo premještanje u glavni istražni zatvor u Almatiju, koji ujedno služi kao središnje mjesto za ekstradicijski pritvor u tom dijelu zemlje. Riječ je o najstarijem zatvoru u Kazahstanu, izgrađenom još 1930-ih godina u vrijeme Sovjetskog Saveza, prvotno namijenjenom pritvaranju i ispitivanju političkih protivnika. Objekt karakteriziraju debeli zidovi i uske ćelije, a vlasti već dulje razmatraju hoće li ga obnoviti ili srušiti. Organizacije za zaštitu ljudskih prava godinama upozoravaju na loše uvjete i prenapučenost, što potvrđuju i izvještaji lokalnih medija, prenosi 24sata.

Prema pravilima, strani državljani smještaju se odvojeno od ostalih zatvorenika, najčešće u dvokrevetne ili četverokrevetne ćelije, no bez posebnih pogodnosti. "Strance pokušavaju smjestiti u kompaktne dvo ili četverokrevetne ćelije, odvojeno od opće populacije. To je propisano člankom 32. Zakona 'O postupku i uvjetima pritvora osoba u posebnim objektima koji osiguravaju privremenu izolaciju od društva' od 30. ožujka 1999. Ali ne bih rekao da se strancima daju posebni, superkomforni uvjeti. Oni se drže na istoj osnovi kao i ostali zatvorenici", rekao je bivši zatvorski čuvar za Orda.kz prošle godine.

Foto: orda.kz/Aktivisti za ljudska prava

Ćelije u kojima borave stranci koji čekaju izručenje sadrže metalne krevete na kat pričvršćene za pod, mali stol i stolicu, a u kutu se nalazi čučavac i umivaonik odvojeni niskom pregradom. Ta pregrada ne doseže strop, što omogućuje nadzor kroz špijunku na vratima. Pri vrhu ćelije nalazi se mali prozor s rešetkama koji propušta svjetlo, ali ne omogućuje pogled prema van. Iako bi zatvorenici prema pravilima trebali imati svakodnevnu šetnju u trajanju od sat vremena, u praksi se to, zbog prenapučenosti i nedostatka osoblja, često svodi na samo jedan izlazak tjedno. Zatvor je 2022. godine bio u središtu afere kada se otkrilo da su imućnim strancima omogućavane "privatne" ćelije i povlašteni uvjeti. Nakon što je slučaj dospio u javnost, odgovorni su privedeni, a takva praksa ukinuta.

Zatvorenici imaju propisane količine hrane i higijenskih potrepština, no mogu dobivati i dodatnu hranu putem dostave ili od obitelji, ako je imaju u gradu. "Neki su inzistirali na tome da jedu samo domaću hranu. Drugi su radije naručivali gotova jela, uključujući suši i rolice, kako ne bi zamarali svoje obitelji. Bilo je i onih koji su jeli državnu hranu i kupovali namirnice u lokalnom kiosku jer nisu imali rođake u Almatiju koji bi im slali pakete s hranom. Jedino što je zabranjeno dostavljati ili naručivati su manti, peljmeni i samsa jer ih naši službenici sijeku i provjeravaju sadržaj. Što ako sakriju drogu, SIM karticu ili bilo koji drugi zabranjeni predmet", rekao je bivši zatvorski čuvar.

Problemi postoje i s uvjetima boravka, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Naime zidovi su tanki pa se ljeti jako zagrijavaju te prostor postaje neizdržljivo zagušljiv, a klimatizacije nema. U ustanovi postoji i problem sa štakorima. "Njih je u zatvorenim ustanovama oduvijek bilo, ima ih i uvijek će ih biti. Ali nema puno glodavaca jer zamjenik upravitelja ustanove za logistiku povremeno naručuje usluge deratizacije", objasnio je čuvar. Medicinska skrb u zatvoru danas je u nadležnosti zdravstvenog sustava, a zatvorenici se liječe u bolnicama uz policijsku pratnju. Što se tiče sigurnosti, zaštitar tvrdi da bjegovi praktički nisu mogući zbog infrastrukture i stalnog nadzora. Filmski scenariji bijega, kaže, nemaju veze sa stvarnošću. "Koliko god planirali, iz ovog zatvora se ne može pobjeći", zaključio je.

Foto: orda.kz/Aktivisti za ljudska prava

Pavlek ima dvije mogućnosti. Može pristati na izručenje Hrvatskoj, nakon čega bi bio prevezen avionom i predan hrvatskim vlastima u Zagrebu, ili uložiti žalbu na odluku o izručenju, što bi značilo da bi u ovim uvjetima mogao provesti do 40 dana. Tijekom tog razdoblja ima pravo na posjet konzularnog predstavnika Hrvatske u Kazahstanu, kao i na prevoditelja i odvjetnika po službenoj dužnosti, ako ga već nema. Nakon izručenja u Hrvatsku, bit će prebačen u zatvor u Remetincu, a potom i predan USKOK-u na ispitivanje.