VIDEO Objavljena nova snimka Trumpova napadača: U nekoliko sekundi je probio osiguranje, a onda je uslijedila reakcija

Nove snimke pokazuju da je naoružani napadač izletio iz ulaza hotela i u samo četiri sekunde probio se kroz sigurnosni punkt dok je predsjednik Donald Trump sudjelovao na gala večeri za medije, objavili su tužitelji. Snimka nadzorne kamere navodno prikazuje sigurnosnog agenta kako puca u smjeru napadača koji trči, a koji nosi oružje s dugom cijevi, iako nije jasno je li i sam ispalio metak. Snimka ne prikazuje trenutak u kojem je, prema navodima istražitelja, osumnjičenik pao i bio uhićen u hotelu Washington Hilton u subotu. Cole Tomas Allen (31) optužen je za pokušaj atentata na predsjednika Trumpa tijekom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće. Još se nije izjasnio o krivnji. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da snimka također prikazuje Allena kako "izviđa teren" u hotelu dan prije večere, kada se navodno prijavio kao gost.

Prema tužiteljima, vidi se kako hoda hodnikom hotela uoči gala večeri i ulazi u hotelsku teretanu. Optuženi se tereti da je nosio poluautomatski pištolj, sačmaricu i tri noža dok je trčao kroz razinu terase, kat iznad podrumske dvorane u kojoj se održavala svečanost. Trump, potpredsjednik JD Vance, članovi vlade i drugi dužnosnici Bijele kuće hitno su evakuirani nakon što su se začuli pucnjevi. Nova snimka, objavljena u četvrtak na X-u od strane američke tužiteljice za Washington DC Jeanine Pirro, čini se kao kvalitetnija verzija ranije objavljenog videa koji je Trump podijelio na društvenim mrežama nakon incidenta u subotu.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Najnovija snimka prikazuje gotovo desetak sigurnosnih agenata okupljenih oko sigurnosnog punkta u hotelu. Muškarac u dugom tamnom kaputu prolazi hodnikom i nestaje kroz vrata. Trenutak kasnije, napadač se ponovno pojavljuje bez kaputa i sprinta kroz detektor metala držeći u obje ruke nešto što izgleda kao oružje. Prema navodima tužitelja, kaput je skrivao sačmaricu kalibra 12. Snimka navodno prikazuje policajca kako puca iz pištolja prema osumnjičeniku. Tužitelji su naveli da je agent pogođen, no osumnjičenik nije bio pogođen. Glasnogovornik Tajne službe rekao je za BBC u četvrtak: "Agent je pogođen u prsluk, ali nije teže ozlijeđen".

Balistički stručnjaci istražuju je li agent pogođen metkom koji je ispalio osumnjičenik ili je riječ o pogotku od strane drugih pripadnika sigurnosnih snaga na mjestu događaja. Pirro je u objavi na X-u rekla: "Nema dokaza da je pucnjava rezultat prijateljske vatre". Međutim, dopis koji su tužitelji podnijeli u srijedu, tražeći da Allen ostane u pritvoru do suđenja, ne spominje da je ijedan agent pogođen. U njemu se navodi da je osumnjičenik, dok je trčao kroz kontrolnu točku, "ispalio hitac iz sačmarice u smjeru stepenica koje vode prema dvorani". Raniji dokumenti o optužbi tvrdili su da je jedan agent pogođen jednim hicem koji je ispalio osumnjičenik.

Odvjetnici obrane Allena doveli su u pitanje tvrdnje tužitelja da je njihov klijent pucao. U četvrtak je direktor američke Tajne službe za Fox News izjavio da je osumnjičenik pucao na agenta "iz neposredne blizine". "Svi dokazi koje sam vidio pokazuju da je osumnjičenik pucao na našeg agenta iz neposredne blizine sa sačmaricom", rekao je Sean Curran. "Naš je agent herojski uzvratio dok je bio pogođen iz neposredne blizine u prsa sačmaricom, te je uspio ispaliti pet hitaca. Čini se da je osumnjičenik udario koljenom u jedan od detektora metala tijekom sukoba i počeo padati na tlo. U tom su trenutku policajci i agenti uspjeli svladati ga i oboriti". Allen se suočava i s dodatnim optužbama, uključujući prijevoz vatrenog oružja između saveznih država s ciljem počinjenja kaznenog djela te korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina, za što su predviđene kazne do 10 godina zatvora.