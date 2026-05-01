MOGUĆE EKSTREMNO LJETO

Stiže ‘Super El Niño’: Dijelu Europe prijeti serija toplinskih valova i suša
Autor
Lorena Posavec
01.05.2026.
u 14:22

Kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava rizik od suše, osobito u središnjoj Europi

Ulazak u ljeto 2026. obilježen je naglim i značajnim promjenama u oceanima i atmosferi, a najnoviji podaci potvrđuju ubrzan razvoj fenomena El Niño, koji bi do druge polovice godine mogao dosegnuti razinu tzv. "Super El Niña". Iako je riječ o globalnom klimatskom obrascu, njegove posljedice već se naziru i u Europi. Ključnu ulogu u ovom procesu ima snažan oceanski Kelvinov val koji je posljednjih tjedana znatno ojačao i potaknuo prijelaz iz višegodišnjeg utjecaja La Niñe u toplu fazu El Niña. Time se mijenja i globalna cirkulacija atmosfere, što će se odraziti i na vremenske prilike u Europi tijekom ljeta.

Prema najnovijim dugoročnim prognozama modela ECMWF i UKMO, Europa bi u ljeto 2026. mogla imati temperature iznad prosjeka na većem dijelu kontinenta. Najizraženije zatopljenje očekuje se od južne prema središnjoj i sjevernoj Europi, što je povezano s dotokom toplijeg zraka sa juga zbog područja niskog tlaka zapadno od Europe. Istodobno, prognoze ukazuju na neujednačen raspored oborina. Veće količine kiše očekuju se u južnim, jugoistočnim i dijelom sjevernim dijelovima Europe, dok bi središnji i sjeverozapadni dijelovi kontinenta mogli imati manje oborina od prosjeka. Upravo kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava rizik od suše, osobito u središnjoj Europi, piše Severe Weather.

Sličan obrazac potvrđuju i oba glavna prognostička modela. UKMO također predviđa jači južni dotok zraka prema Europi, što dodatno podiže temperature, dok raspored oborina ostaje podijeljen – više kiše na jugu i sjeveru, a manje u zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta. Analize prijašnjih jakih El Niño događaja pokazuju da takvi uvjeti često donose toplija ljeta u velikom dijelu Europe, uz promijenjene obrasce padalina. Iako se svaki događaj razlikuje, aktualne prognoze upućuju na sličan razvoj situacije i ovog ljeta.

El Niño Prognoza vrijeme

Komentara 2

Pogledaj Sve
DO
Domovina
14:22 01.05.2026.

Nemojte strašiti narod i ovako je preplašen!Uvijek nakon kiše dolazi sunce

GA
Gale007
14:08 01.05.2026.

Lociranje antena za manipulaciju vremenom i sve rijeseno. Perzija je nakon raketiranja "radara" u UAE i Iraqu dobila nazad kisu u kolicinama koje nisu vidjeli zadnjih 20 godina, vratila im se kisa i pada svako jutro i svaku vecer. Promjenite google trazilicu u browseru pa provjerite ovaj podatak.

