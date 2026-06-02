3,7 POSTO

Inflacija u Austriji i dalje izrazito visoka. Ovo je glavni razlog

Ilustracija/Pixabay
Autor
Snježana Herek
02.06.2026.
u 11:59

Stalno prisutna relativno visoka stopa inflacije, koja je već duže vrijeme u Austriji gotovo dvostruko viša, od one u eurozoni - i dalje ostaje "bolna točka" ove alpske zemlje

Inflacija u Austriji ponovno je u uzlaznoj putanji. U svibnju 2026. godine cijene su porasle za 3,7 posto u odnosu na prošlu godinu. U usporedbi s prethodnim mjesecom travnjem, zabilježen je porast razine cijena za 1,1 posto, objavio je u utorak austrijski državni Zavod za statistiku "Statistik Austria" u svojoj preliminarnoj, brzoj procjeni. "Prema početnoj procjeni, stopa inflacije u svibnju 2026. popela se je na 3,7 posto, u odnosu na 3,4 u travnju. Glavni razlog povećanja stope inflacije u usporedbi s travnjem uglavnom su bile cijene usluga, koje ostaju najveći pokretač inflacije", naglasila je  glavna direktorica Statistik Austrije Manuela Lenk. Cijene usluga porasle su za 4,4 posto. Porast u travnju iznosio je 4,1 posto. Ovom porastu značajno je doprinio porast cijena avionskih karata. U svibnju je također došlo i do značajnog skoka cijena industrijskih proizvoda (1,4 posto), u odnosu na mjesec travanj (0,8 posto), pokazuju objavljeni podaci.

Prigušujući učinak na inflaciju su u svibnju imale cijene energije. One su vršile nešto manji inflacijski pritisak nego posljednjih mjeseci. Dok su cijene benzina umjereno porasle, cijene dizela i ulja za loženje su u svibnju pale, u odnosu na travanj 2026. godine. Prema statističkim podacima cijene hrane, duhana i alkohola porasle su za 2,4 posto, što je nešto manje izražen porast nego u travnju, kada je to bilo 2,6 posto. Stalno prisutna relativno visoka stopa inflacije, koja je već duže vrijeme u Austriji gotovo dvostruko viša, od one u eurozoni - i dalje ostaje "bolna točka" ove alpske zemlje.

Međutim, to nije jedina nevolje koja muči Austrijance. Jedan od velikih problema je i stalan rast nezaposlenosti. Krajem svibnja na Austrijskom servisu za zapošljavanje (AMS) bilo je prijavljeno 378.000 osoba koje su u potrazi za poslom. Dakle, očekivani oporavak tržišta rada i pad nezaposlenosti još nisu na vidiku.  Austrijski mediji pišu kako su inflacija i poskupljenja dovela do toga da Austrijanci svakodnevno razmišljaju što će kupiti za jelo i piće i što je na akcijama i popustima, da prođu što je moguće jeftinije. I sve češće se pitaju kako će podnijeti teret krize, koja ne jenjava? Uz opasku, kako za veliki optimizam očito još nema razloga.

Ključne riječi
poskupljenje cijene inflacija Austrija

