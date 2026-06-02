Kamionom blokirao ulicu u Hvaru uz natpis 'Hormuz'

Nakon što je kamionom blokirao ulicu Put Podstina u Hvaru i onemogućio prolazak vozilima, muškarac koji je izazvao pozornost javnosti završio je na sudu, no ubrzo je pušten na slobodu.

Podsjetimo, građanin je tijekom vikenda parkirao kamion nasred prometnice, navodno nezadovoljan gradnjom hotela u toj ulici. Na vozilo je postavio natpise "Nema na more" i "Hormuz", aludirajući na poznati Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, prenosi Morski.hr .

Zbog blokade prometnice intervenirala je policija, a slučaj je izazvao brojne reakcije među stanovnicima i posjetiteljima Hvara. Gradonačelnik Hvara Šime Ravlić potvrdio je kako je događaj prijavljen policiji te da je vozilo u međuvremenu uklonjeno.

"Navedena situacija je prijavljena policiji i vozilo je pomaknuto s prometnice", rekao je Ravlić. Muškarac je uhićen u nedjelju, a dan kasnije u žurnom postupku priveden je na sud. Policija je predložila određivanje zadržavanja i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, no sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu. Time je okončana neobična blokada koja je na kratko paralizirala promet u dijelu grada. Prometnica je ponovno otvorena za promet, a slučaj će svoj epilog dobiti u daljnjem postupku.