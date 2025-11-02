Naši Portali
KAOS U ZRAČNOM PROMETU

Opet dronovi! Bremenska zračna luka nakratko zatvorena zbog uočenih bespilotnih letjelica

VL
Autor
Branka Radman/Laura Volarić Horvat/Hina
02.11.2025.
u 22:52

I rad zračne luke u Münchenu, druge najveće zračne luke u Njemačkoj, obustavljen je početkom listopada zbog uočenih dronova u okolici

Zračni promet privremeno je obustavljen u njemačkoj zračnoj luci Bremen nakon što je u blizini uočen dron, priopćila je policija u nedjelju navečer. Dron je primijećen oko 19:30 sati, što je dovelo do hitne obustave polijetanja i slijetanja, rekao je glasnogovornik policije. Prometovanje je obnovljeno u 20:22 sati, rekao je. Još nije poznato tko je upravljao dronom. Prema lokalnom listu buten un binnen, zbog poremećaja je let iz Londona morao biti preusmjeren u Hamburg, dok let za London nije poletio na vrijeme. Do poremećaja je došlo nakon što je i u petak popodne u međunarodnoj zračnoj luci Berlin promet obustavljen na oko dva sata zbog uočenog drona. Broj incidenata s dronovima nepoznatog podrijetla u Njemačkoj i šire u porastu je.

I rad zračne luke u Münchenu, druge najveće zračne luke u Njemačkoj, obustavljen je početkom listopada zbog uočenih dronova u okolici. Dronovi su zabranjeni u polumjeru od 1,5 kilometara od njemačkih zračnih luka kako bi se spriječilo ometanje polijetanja i slijetanja zrakoplova. Uočavanje bespilotnih letjelica može dovesti do djelomične ili potpune obustave prometa, a ilegalni preleti u blizini zračnih luka tretiraju se kao opasno ometanje civilnog zrakoplovstva i mogu biti strogo kažnjeni.

zračna luka dronovi Bremen Njemačka

Kupnja