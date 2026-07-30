IVAN HRSTIĆ

Podzemni kontejner za smeće na Jelačićevom trgu je Zločin - trebamo sustav kao u Tokiju

Naravno da Zagreb treba imati podzemne spremnike! Ali samo tamo gdje im je logično mjesto. Ne na povijesnim trgovima. Da, Zagreb možda nije nakrcan poviješću poput Splita ili Firence, no to ne znači da je nema i da ga imamo pravo omalovažavati! Sigurno nećete pristati na podzemne spremnike na Peristilu, zar ne? Isto tako su se građani Firence pobunili poput podzemnih spremnika na povijesnim trgovima, tako da su nacionalni konzervatori intervenirali te potpuno zaustavili i zabranili projekt