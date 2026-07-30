Gotovo da bi čovjek mogao žaliti predsjednika Trumpa. Učinio je zapanjujuće ustupke Iranu kako bi završio svoj promašeni rat prije nego što on uruši svjetsko gospodarstvo i njegov politički ugled u zemlji. Jedini stvarni ustupak koji je tražio zauzvrat bilo je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za slobodnu komercijalnu plovidbu, puko vraćanje na prijašnje stanje. To je doista trebalo biti jednako povoljno za Islamsku Republiku s obzirom na hitnu potrebu Irana da ostvaruje prihod izvozom nafte kroz tjesnac. Trump je čak poduzeo izvanredan korak ukidanja sankcija na iranski izvoz nafte.
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