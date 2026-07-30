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30.07.2026. u 17:00

U krajnjem slučaju, postoji potencijal za globalni gospodarski armagedon ako Iran masovno uzvrati udarac na naftnu i plinsku infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva

Gotovo da bi čovjek mogao žaliti predsjednika Trumpa. Učinio je zapanjujuće ustupke Iranu kako bi završio svoj promašeni rat prije nego što on uruši svjetsko gospodarstvo i njegov politički ugled u zemlji. Jedini stvarni ustupak koji je tražio zauzvrat bilo je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za slobodnu komercijalnu plovidbu, puko vraćanje na prijašnje stanje. To je doista trebalo biti jednako povoljno za Islamsku Republiku s obzirom na hitnu potrebu Irana da ostvaruje prihod izvozom nafte kroz tjesnac. Trump je čak poduzeo izvanredan korak ukidanja sankcija na iranski izvoz nafte.

Ključne riječi
JD Vance Donald Trump Hormuški tjesnac rat Iran

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Naravno da Zagreb treba imati podzemne spremnike! Ali samo tamo gdje im je logično mjesto. Ne na povijesnim trgovima. Da, Zagreb možda nije nakrcan poviješću poput Splita ili Firence, no to ne znači da je nema i da ga imamo pravo omalovažavati! Sigurno nećete pristati na podzemne spremnike na Peristilu, zar ne? Isto tako su se građani Firence pobunili poput podzemnih spremnika na povijesnim trgovima, tako da su nacionalni konzervatori intervenirali te potpuno zaustavili i zabranili projekt

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