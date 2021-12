Omikron se širi Europom, uvode se strože mjere: Strahuje se da bi velik broj slučajeva mogao preplaviti bolnice

Zemlje diljem Europe uvode strože mjere zbog sve većeg broja zaraženih, a nova omikron varijanta širi se kontinentom, javlja BBC u utorak. Studije sugeriraju da je omikron blaži od delte, s 30 do 70 posto manjom vjerojatnošću da će zaražene osobe završiti u bolnici. Ipak se strahuje da bi velik broj slučajeva mogao preplaviti bolnice.

Francuski premijer Jean Castex rekao je novinarima da se pandemija čini "kao film bez kraja" dok je predstavljao nove mjere nakon kriznog sastanka kabineta. Ministar zdravstva Olivier Veran rekao je da se zaraze koronavirusom udvostručuju svaka dva dana i upozorio na "mega val" novih slučajeva.

Rad na daljinu od 3. siječnja je obvezan za sve one koji mogu raditi od kuće, a na javnim događanjima u zatvorenim prostorima moći će biti do 2000 ljudi.

Nove mjere uvode se jer je Francuska potvrdila više od 100.000 novih zaraza u subotu - najveći broj u toj zemlji od početka pandemije. No francuski premijer nije najavio policijski sat za doček Nove godine. Ograničava se broj ljudi i u otvorenim javnim prostorima na 5000 i uvedena je zabrana jela i pića u prijevoznim sredstvima na dulje relacije. Noćni klubovi ostaju zatvoreni do daljnjeg, a kafići i barovi moći će posluživati samo stolove. Oni radnici koji to mogu, radit će najmanje tri dana tjedno od kuće. U gradskim središtima obvezno je nošenje maski. 'Booster' doza moći će se primiti već tri umjesto četiri mjeseca od posljednjeg cijepljenja, odlučila je vlada.

I u drugim dijelovima Europe najavljuju se nova ograničenja.

U Njemačkoj su zabranjena okupljanja, a u nekoliko saveznih pokrajina zatvaraju se teretane, bazeni, noćni klubovi i kina. Privatna okupljanja cijepljenih ljudi bit će ograničena na najviše 10.

Lokalni mediji izvijestili su da je ozlijeđeno najmanje 10 policajaca, a uhićeno oko 100 prosvjednika u njemačkom Bautzenu u ponedjeljak na prosvjedima protiv novih mjera.

Grčka vlada će od 3. siječnja zahtijevati da se barovi i restorani zatvore do ponoći, a za stolovima će moći biti najviše šest osoba. Neće se smjeti posluživati posjetitelji koji nisu za stolom, a ako se ne budu toga pridržavali, zabranit će se glazba u tim objektima, piše Reuters.

Danska, zemlja s 5,8 milijuna stanovnika, sada ima najveću stopu zaraze u svijetu s 1612 slučajeva na 100.000 stanovnika. Umrlo je sedmero ljudi u protekla 24 sata. Danska je zatvorila kulturne atrakcije i ograničila radno vrijeme barova i restorana.

Island je već prije Božića ograničio broj ljudi na okupljanjima zbog porasta zaraza. Sve do sredine prosinca ta otočna država nije imala više od 200 slučajeva dnevno, no u protekla 24 sata potvrdila je rekordne 672 zaraze.

U Ujedinjenom Kraljevstvu drukčiji je pristup. Ministar zdravstva Sajid Javid rekao je da se neće uvoditi strože mjere u Engleskoj prije 2022. No pozvao je ljude da "ostanu oprezni" i slave Novu godinu na otvorenom ako je moguće.

I Engleska i Škotska potvrdile su rekordan broj zaraza tijekom Božića.

Video: Mnoge zemlje uvode nove mjere i zatvaranja: Omikron se širi nevjerojatno brzo.