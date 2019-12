Olujno jugo na Jadranu, u Splitu more došlo do kafića, problemi i u pomorskom prometu

Snažna sredozemna ciklona tijekom rane večeri počela je naglašeno djelovati na vrijeme na cijelom Jadranu, a ciklonalni centar trenutno se nalazi nad sjevernim Jadranu i brzo se spušta prema Dalmaciji gdje će se naći sljedećih nekoliko sati, piše Dalmacija danas.

Dolazak ciklona praćen je sve jačom kišom, a nevrijeme je pogodilo Rovinj gdje je već palo preko 70 litara kiše po metru četvornom.

Kišno nevrijeme večeras je zahvatilo velik dio Dalmacije. Jugo je u stalnom jačanju, a u Splitu najjači udari do 19 sati bili su do 114 km/h.

Zbog niskog tlaka zraka more se prelijeva preko riva na obali, odnosno dolazi do pojave ciklonalne plime. Na splitskoj rivi valovi već dolaze do prvih kafića.

S talijanske strane obale zapuhala je vrlo jaka tramontana koja je tamo donijela hladni zrak s Alpa pa je područje od Ravene sve do Ancone zabijelio snijeg.

Jugo zadaje probleme i pomorskom prometu.

Trenutačno su u prekidu trajektne linije: Lopar–Valbiska, Prizna-Žigljen, Porozina-Brestova, Šibenik–Kaprije–Žirje, Drvenik-Sućuraj, Sumartin-Makarska, Trogir/Soline-Drvenik Mali-Drvenik Veli, Prapratno-Sobra, Dubrovnik-Lopud-Suđurađ i Orebić-Dominče; katamaranske linije: Pula–Zadar, Rijeka-Cres–Mali Lošinj, Rijeka–Lun (Tovarnele)–Rab, Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj, Split-Rogač-Milna, Split-Hvar-Korčula, Split-Vis, Split-Bol-Jelsa, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli te brodske linije: Komiža-Biševo, Zadar–Preko, Rava-Iž-Zadar, Ilovik-Mrtvaška, Mali Lošinj–Unije–Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

HAK je izvijestio i kako je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica.

Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru, Slavoniji i Baranji.