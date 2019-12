Neobičan i rijedak fenomen iznenadio stručnjake: Gužva u tropima!

Prilično rijetka tropska aktivnost odvija se na zapadnom dijelu Indijskog oceana, gdje se pet tropskih sustava razvilo se ili se još razvijaju, a može ih se pratiti uživo pomoću satelita, piše stranica Severe Weather Europe.

NASA-ina satelitska snimka pokazuje kolika je "gužva" na zapadu oceana, gdje se može vidjeti pet tropskih sustava istovremeno.

