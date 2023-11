Oglasio se brat Jeana Michela Nicoliera: Ne želimo korištenje njegove slike u političke svrhe

Paul Nicolier, brat pokojnog branitelja Jeana Michela Nicoliera, oglasio se povodom plakata na kojemu je fotografija njegova brata. Naime, nakon predstavljanja službenog plakata i programa za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, mnogi su osudili potez gradonačelnika Ivana Penave, nazivajući potez ''politiziranjem''. Na službenom plakatu piše HOS, a istaknuto je slovo "U". Paul Nicolier istaknuo je kako podržava što je HOS na čelu kolone ove godine, no ne želi da se lik njegova brata koristi u političke svrhe.

"Uskoro ćemo biti zajedno u Vukovaru da s poštovanjem i dostojanstvom obilježimo Dan sjećanja na naše voljene. Vezano za nedavnu epizodu s plakatom na kojem je slika mog brata, volio bih naglasiti da smo mama i ja vrlo zadovoljni što je ove godine HOS na čelu kolone - kako zbog njihove velike žrtve u obrani grada, tako i zbog njihovog često vrlo nepravednog tretmana. Istina je jedna i svi je znamo. Boli me kad vidim kako se često odnose prema HOS-u i njihovim priznatim oznakama. Poznajem mnogo pripadnika HOS-a koji politički zastupaju razne ideje ili su apolitični, ali svi su časni ljudi", uvodno je istaknuo na Facebooku.

"Ne volimo isticanje Jean Michela koji nije bio bolji od svojih suboraca, ali shvaćamo da je postao najprepoznatljiviji simbol HOS-a u Vukovaru. Sukladno tome, slažemo se s korištenjem njegove slike. Ono što ne želimo je njegovo korištenje u političke svrhe, a mama je stekla dojam da je citat politička poruka gradonačelnika pred izbore. Stoga ne bi bila suglasna sa stavljanjem toga, ali nije ni razmišljala o tužbi. Ona samo želi jedinstvo Hrvata jer smatra da je u tome snaga. Ne odobravamo bilo kakve korištenje Jean Michela u političke svrhe, neovisno o kojoj se stranci radi", dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Njegova majka, kako ističe, ima skoro 80 godine te je narušena zdravlja. Zbog pogrešnog prenošenja njezinih izjava u medijima, dodaje Paul Nicolier, loše se osjećala. On će, otkriva, biti u koloni s HOS-om, a njegova majka s Katom Zadrom i drugim ženama, kao i svake godine.

"Mama i ja često surađujemo s ljudima na vlasti zbog traženja tijela mog brata, ali ne podržavamo nijednu političku stranku", zaključio je.

Gradonačelnik Penava, podsjetimo, poručio je onima kojima smeta HOS da ne dolaze u Vukovar. "Ne uvjet i zabrane. Molba svima kojima smetaju postrojbe HOS-a i njihova insignija da zaobiđu Vukovar. To je molba jer smatram licemjernim hodati ulicama ovoga grada, kako sam rekao, gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, imamo most pripadnika HOS-a, imamo bistu, imamo sliku pripadnika HOS-a u uredu gradonačelnika. Mogu samo poručiti gospodinu Plenkoviću da je žalosno što se skriva iza obitelji. Ali za one koji ne znaju, moram reći da neka zapamte te stvari, da ja nikad ne radim neiskreno i stvari bez podloge", naveo je Penava početkom tjedna.