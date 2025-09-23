Naši Portali
UKLJUČENI ALARMI

Ovom dijelu Hrvatske prijeti potop. Oglasila se i civilna zaštita

Grmljavinsko nevrijeme nad Kvarnerom
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
23.09.2025.
u 15:04

Pozivaju građane na redovito praćenje prognoza i uputa DHMZ-a te na pridržavanje službenih preporuka radi zaštite života i imovine

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za utorak, 24. rujna, narančasto upozorenje zbog nadolazećeg grmljavinskog nevremena i obilnih oborina. Meteorolozi prognoziraju moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom, jakom kišom u kratkom vremenu, olujnim udarima vjetra, tučom te opasnošću od bujičnih poplava.

Narančasti alarm odnosi se na Istru, Kvarner, Liku, Dalmaciju, Dalmatinsku zagoru i jug zemlje, dok se za Istru, Kvarner i Liku očekuje i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru. Vjerojatnost grmljavinskog nevremena u tim područjima prelazi 70 posto. Za Karlovačku regiju, uključujući Baniju, izdano je žuto upozorenje, dok za ostatak kontinentalne Hrvatske trenutno nema posebnih najava.

Ravnateljstvo civilne zaštite također se oglasilo, pozivajući građane na redovito praćenje prognoza i uputa DHMZ-a te na pridržavanje službenih preporuka radi zaštite života i imovine. Upozorili su i na mogućnost urbanih i bujičnih poplava, uz poseban apel stanovnicima područja sklonih bujicama da na vrijeme osiguraju svoju imovinu.
Helikopteri i amfibijska vozila tragaju i spašavaju stanovnike zarobljene u poplavama u Italiji
Ključne riječi
dhmz Prognoza vrijeme

AF
AfganistanskiHrvat
17:37 23.09.2025.

"Za utorak, 24. rujna". Novinari jel to opet radite samo "kopi/pejst" s dopisa koji vam je poslala nepismena i uhljebnička tzv. civilna zaštita sa masno plaćenim softwareom koji šalje obavijesti na pametne telefone ali oni putem medija preporučuju da se čitaju novine te slušaju i gledaju vijesti jer tako je jedino sigurno kada se vidi gdje je nevrijeme počelo.

