Dabro podijelio fotografiju iz Pule pa komentirao: 'Pa ti ne zapjevaj uz ovo nadahnuće!'

Josip Dabro oglasio se na Facebooku uoči sutrašnjeg suđenja, te je podijelio fotografiju iz Pule, snimljenu prilikom polaganja vijenaca povodom obljetnice smrti Josipa Broza Tita. Na slici je jedan od dvojice mladića koji su sudjelovali u ceremoniji odjeven u uniformu Jugoslavenske narodne armije (JNA). Uz fotografiju je napisao: "Kakvo inspirativno europejstvo, kakva demokratičnost i kakvo bogatstvo različitosti, zar ne!? Kakva motivacijska slika Puljanima i obiteljima Puljana poginulih u Domovinskom ratu! Pa ti ne zapjevaj uz ovo nadahnuće!"

Sutra bi trebao započeti sudski postupak protiv Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Podsjetimo, uhićen je 26. veljače prošle godine, a sudac istrage osječkog Županijskog suda već mu je idući dan odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U pritvoru je bio do 3. ožujka, kada je pušten nakon što su svi svjedoci ispitani. Prema optužnici osječkog Općinskog državnog odvjetništva, Dabro se tereti da je u razdoblju od 2020. do 2024. djetetu omogućavao rukovanje oružjem, uključujući pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje naprave nalik ručnoj bombi te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio njegovu sigurnost. Na teret mu se stavlja i neovlašteno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je pucao na poljoprivrednom zemljištu, kao i držanje ilegalne eksplozivne naprave. U međuvremenu, Dabro je 23. travnja objavio da podnosi neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta.