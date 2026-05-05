Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UOČI SUĐENJA

Dabro podijelio fotografiju iz Pule pa komentirao: 'Pa ti ne zapjevaj uz ovo nadahnuće!'

Zagreb: Sabor nastavio 9. sjednicu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autor
Lorena Posavec
05.05.2026.
u 18:47

Sutra bi trebao započeti sudski postupak protiv Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva

Josip Dabro oglasio se na Facebooku uoči sutrašnjeg suđenja, te je podijelio fotografiju iz Pule, snimljenu prilikom polaganja vijenaca povodom obljetnice smrti Josipa Broza Tita. Na slici je jedan od dvojice mladića koji su sudjelovali u ceremoniji odjeven u uniformu Jugoslavenske narodne armije (JNA). Uz fotografiju je napisao: "Kakvo inspirativno europejstvo, kakva demokratičnost i kakvo bogatstvo različitosti, zar ne!? Kakva motivacijska slika Puljanima i obiteljima Puljana poginulih u Domovinskom ratu! Pa ti ne zapjevaj uz ovo nadahnuće!"

Sutra bi trebao započeti sudski postupak protiv Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Podsjetimo, uhićen je 26. veljače prošle godine, a sudac istrage osječkog Županijskog suda već mu je idući dan odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U pritvoru je bio do 3. ožujka, kada je pušten nakon što su svi svjedoci ispitani. Prema optužnici osječkog Općinskog državnog odvjetništva, Dabro se tereti da je u razdoblju od 2020. do 2024. djetetu omogućavao rukovanje oružjem, uključujući pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje naprave nalik ručnoj bombi te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio njegovu sigurnost. Na teret mu se stavlja i neovlašteno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je pucao na poljoprivrednom zemljištu, kao i držanje ilegalne eksplozivne naprave. U međuvremenu, Dabro je 23. travnja objavio da podnosi neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta.

Dabro u šokantnom mailu podnio ostavku
Ključne riječi
JNA Josip Dabro

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
19:45 05.05.2026.

Hapsi to poremećeno antifašističko govno, odmah!

ŠN
Šnapser
19:01 05.05.2026.

Daj pogle tu štakorčinu u jna uniformi, deratizacija mora početi

Avatar neugodan
neugodan
19:47 05.05.2026.

kakve likove hrane porezni obveznici da to nisu istine.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
Premium sadržaj
Video sadržaj
Akcijski plan hrvatsko-njemačkog partnerstva

Njemačka će se u politici prema Balkanu oslanjati na Hrvatsku

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!