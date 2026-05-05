INCIDENT NA ILEGALNOM GROBLJU

Načelnik općine i sin uhićeni zbog napada na ekipu Nove TV: 'Procedura je poprilično jasna'

Ante Mamut
Screenshot/Dnevnik.hr
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 18:18

Incident se dogodio dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom groblju, koje je nakon njihove objave zatvorio Državni inspektorat

Nakon napada na ekipu Nove TV, u ponedjeljak navečer je u policijsku postaju u Trogiru privedeno više osoba, među kojima i načelnik Općine Marina, Ante Mamut, javlja Dnevnik.hr. Incident se dogodio dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom groblju, koje je nakon njihove objave zatvorio Državni inspektorat. Tom prilikom više ih je osoba napalo, a dvije su zatražile liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.

Više osoba, uključujući načelnika, napalo je novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića. U tijeku je policijsko postupanje. "Nakon što smo u poslijepodnevnim satima zaprimili informaciju o događaju, policijski službenici žurno su upućeni na teren. Obavljeni su razgovori s oštećenim osobama i zaprimljene kaznene prijave. Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć i zadobile su lakše tjelesne ozljede. U ovom trenutku kriminalističko istraživanje se provodi nad šest osoba", poručila je Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema navodima portala Dnevnik.hr, Mamut se tereti za više kaznenih djela. "Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin, koji je također napao našu ekipu. Ono što treba istaknuti jest da je procedura poprilično jasna. Nakon što policajci odrade svoj posao, uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora. S obzirom na to da je načelnik Mamut uhićen oko 21 sat, policija ga ima prava do tada i zadržati", navodi portal.

Napad na ekipu Nove TV oštro osuđuje Hrvatsko novinarsko društvo, ali i ministar unutarnjih poslova. "Želimo poslati vrlo jasno poruku da nema tolerancije prema nasilju, pogotovo prema onima koji rade svoj posao", poručio je Davor Božinović. Božinović je podsjetio kako MUP ima sporazum s Hrvatskim novinarskim društvom (HND) i nekoliko protokola, dodajući kako je pravovremena reakcija policije pokazala da ta suradnja funkcionira u praksi. Upitan za komentar zahtjeva HND-a za reakcijom države u posljednjem napadu na novinarsku ekipu, Božinović je rekao da njegove riječi govore o reakciji države. "Država će u svakom takvom slučaju reagirati odlučno i na isti način", poručio je Božinović nakon 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
19:48 05.05.2026.

Briga me za novinare jer su uglavnom pristrani. No ovaj slučaj je jasan kao dan. A gradonačelnik Mamut je mozgom još u godinama kad su mu prezimenjaci lutali pašnjacima.

Avatar FACA00
FACA00
19:42 05.05.2026.

A Pavlek pobjegao u Kazahstan, Hrvatistan je top destinacija za ovakve i slične....

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
18:24 05.05.2026.

Kakvo ilegalno groblje??

