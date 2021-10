'Odvajanje Faktografa od GONG-a planirano je i prije, nema razdora'

Ovih dana pojavile su se informacije da se neprofitni medij Faktograf.hr i GONG, kao njegov nakladnik, razilaze, da se njihova suradnja prekida, i to navodno zbog nesuglasica i razmirica oko novca. Kada smo na obje strane krenuli provjeriti ovu informaciju, čelni ljudi i GONG-a i Faktografa potvrdili su da do ionako planiranog razdvajanja zaista dolazi, i to od 1. studenoga, no da nema riječi ni o kakvom sukobu ili nesuglasicama oko bilo čega.

Nova faza u odnosima

– Točno je da se razdvajamo, ali ne radi se ni o kakvoj svađi ili razdoru već o strateškoj odluci GONG-a kao izdavača. Ta je odluka planirana mjesecma. Faktograf je dovoljno narastao da nastavi djelovati samostalno, a mi u GONG-u i dalje ćemo se nastaviti baviti medijskom pismenošću i raznim oblicima prijetnji demokraciji. Ovo odvajanje GONG-a i Faktografa doživljavamo kao novu fazu u odnosima. Faktograf je krenuo kao zajednički projekt GONG-a i Hrvatskog novinarskog društva, da bi HND u jednom trenutku izašao iz cijele priče. A sad smo na skupštini GONG-a zaključili kako je došlo vrijeme da Faktograf nastavi dalje samostalno, što smatramo i nekim svojim postignućem. A da nikakvih razmirica među nama nema svjedoči i to što GONG i Faktograf, odsad kao dvije odvojene organizacije, planiraju daljnje suradnje na nekim projektima. Već imamo jedan veliki europski projekt na kojem nastavljamo zajedno raditi – kazala nam je izvršna direktorica GONG-a Oriana Ivković Novokmet. Gotovo isto ustvrdio nam je i glavni urednik Faktograf. hr-a Petar Vidov.

– Istina je da se GONG i Faktograf. hr razilaze jer je oduvijek i bio plan da će se Faktograf izdvojiti kada za to bude dovoljno kapacitiran. No i dalje imamo neke zajedničke projekte, a planiramo i zajedničke prijave na neke druge, nove projekte. Ovo odvajanje je proces, Faktograf se izdvaja u zasebnu organizaciju, ali Agencija za elektroničke medije mora uknjižiti tu promjenu izdavača. Izdavač Faktografa više neće biti GONG nego udruga Faktograf. Ne znam od kuda ta priča o nekim navodnim razmiricama oko novca. To nije točno – rekao je Petar Vidov također podsjetivši da je Faktograf.hr pokrenut 2015., kao zajednički projekt GONG-a i HND-a. HND je tada, nastavio je Vidov, izvorno bio izdavač Faktografa i trebao ga je financirati, da bi onda 2018. GONG preuzeo na sebe samostalno izdavanje Faktografa jer u HND-u nije bilo kapaciteta za to.

Suradnja na projektima

– I od tada je GONG bio samo administrativna potpora Faktografu, ali organizacijski GONG ni na što nije utjecao. Faktograf je kao medij funcionirao posve neovisno. A taj proces formalnog razdvajanja GONG-a i Faktografa trebao bi biti gotov do kraja godine. No od 1. studenoga Faktograf se osamostaljuje i odvaja od GONG-a te će ljudi koji rade u Faktografu biti zaposleni u Faktografu. Unatoč razdvajanju, GONG i Faktograf i dalje imaju neke zajedničke projekte, stoga će i jedna naša kolegica do kraja godine ostati zaposlena u GONG-u jer je vezana uz jedan projekt. Faktograf se financira djelomično iz projekata, a djelomično iz partnerstva s Facebookom – reče Vidov. Inače, Faktograf.hr je medij specijaliziran za provjeru činjenične točnosti tvrdnji u javnom prostoru.