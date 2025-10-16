Odnosi su napeti, situacija se pogoršava: Prijeti li rat između Afganistana i Pakistana?

Proteklog vikenda su izbile žestoke borbe između pakistanske vojske i afganistanskih talibanskih snaga. To je najsmrtonosniji sukob susjeda otkako su talibani ponovno preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

Pakistanski dužnosnici isto kao i talibanski režim u Afganistanu tvrde da su nanijeli velike gubitke protivničkoj strani. Talibani su u nedjelju (12.10.) rekli da su u noćnim operacijama na granici ubili 58 pakistanskih vojnika. Pakistanska vojska navodi da je poginulo samo 23 vojnika. Talibani tvrde i da su zauzeli 25 pakistanskih vojnih baza. Pakistanska vojska tvrdi da je ubila više od 200 afganistanskih vojnika, dok talibani tvrde da ih je ubijeno samo devet. Nije bilo moguće neovisno potvrditi ove tvrdnje. Pristup pograničnom području ostaje strogo kontroliran, piše Deutsche Welle.

Zašto se Pakistan i afganistanski talibani sukobljavaju?

Napetosti između nekadašnjih saveznica porasle su nakon što je Islamabad zatražio od Kabula da poduzme mjere protiv Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), odvojene skupine usko povezane s afganistanskim talibanima. TTP nastoji nametnuti strogu interpretaciju islama, osobito u pakistanskoj sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa koja graniči s Afganistanom.

Prema pakistanskoj vladi, ta skupina djeluje neometano s afganistanskog teritorija. Afganistanski talibani to negiraju. Militanti TTP-a su u posljednjim godinama pojačali napade na pakistanske sigurnosne snage. Ovogodišnje izvješće UN-a utvrdilo je da TTP „prima značajnu logističku i operativnu podršku od de facto vlasti“, misleći pri tome na talibansku vladu u Kabulu.

Preko 500 osoba, uključujući 311 vojnika i 73 policajca, ubijeno je u napadima od siječnja do 15. rujna, izvijestila je novinska agencija AFP, pozivajući se na glasnogovornika pakistanske vojske. Pakistanska vlada također optužuje Indiju da podržava pakistanske talibane i druge pobunjeničke skupine u cilju destabilizacije Pakistana. Indija odbacuje optužbe i tvrdi da je Pakistan sam uključen u podršku separatističkim militantnim skupinama koje djeluju u indijski upravljanom Kašmiru.

Nestabilna pogranična situacija

Prošli tjedan su afganistanski talibani optužili Pakistan za bombardiranje Kabula i tržnice na istoku zemlje. Pakistanska vlada nije potvrdila ni negirala zračne udare. No Pakistan je više puta naglasio pravo na obranu od, kako tvrdi, rastuće pogranične vojne aktivnosti. Talibanske snage u Afganistanu kažu da su u subotu kasno navečer pokrenule napade na pakistanske trupe kao „odgovor na zračne napade koje je pakistanska vojska izvela na Kabul“.

Michael Kugelman, analitičar za Južnu Aziju sa sjedištem u Washingtonu, rekao je za DW da su posljednji sukobi između Pakistana i Afganistana „pokretani neuspjehom Islamabada da suzbije terorizam protiv Pakistana koji dolazi s iz Afganistana." „Unatoč isprobavanja raznih strategija, uključujući razgovore i ograničene vojne operacije primarno unutar Pakistana, nije bilo uspjeha“, rekao je Kugelman. Dodao je da su „pojačane protuterorističke operacije“ Pakistana protiv ciljeva u Afganistanu sada izazvale odgovor talibana, što je dovelo do eskalacije.

Iako se čini da su se borbe zasad uglavnom završile, situacija ostaje nestabilna. Sukobi su doveli i do zaustavljanja trgovine između zemalja jer je Pakistan zatvorio prijelaze duž granice duge 2.600 kilometara. S obje strane granice su ostali desetci kamiona s robom, rekao je za Reuters predstavnik pakistanske industrije.

Hoće li TTP pojačati napade?

Omar Samad, bivši afganistanski veleposlanik u Kanadi i neovisni viši suradnik u Atlantic Councilu, rekao je za DW da neprijateljstvo „može eskalirati nasiljem i vojnim akcijama u puno većoj mjeri od toga čemu trenutačno svjedočimo“ te nanijeti nepovratnu štetu odnosima između ovih zemalja. „Napetosti između pakistanskog vojno-političkog establišmenta i de facto afganistanske vlade rastu posljednje dvije godine, dijelom zbog pogrešaka, nesporazuma i lošeg upravljanja“, rekao je Samad.

Kugelman smatra da bi jedna od posljedica krize mogli biti povećani osvetnički napadi TTP-a, „koji ima snažno prisustvo u Pakistanu unatoč glavnoj bazi u Afganistanu". Stručnjak je istaknuo da afganistanski talibani nisu ravnopravni pakistanskoj vojsci, iako su sposobni izvoditi operacije na graničnim položajima.

Imtiaz Gul, stručnjak za sigurnost i izvršni direktor Centra za istraživanja i sigurnosne studije u Islamabadu, zauzima sličan stav. „Pakistan će sada više nego ikada suočiti s rastućom prijetnjom od strane TTP-a nakon sukoba s Afganistanom. Potrebno je jačanje protuterorističkih operacija i obavještajnih sposobnosti kako bi se te prijetnje suzbile i eliminirao terorizam", rekao je za DW.

Je li vrijeme za deeskalaciju?

Unatoč napetim odnosima između Islamabada i Kabula, obje strane su prošle godine pokušale poboljšati veze. U svibnju je Pakistan najavio da će unaprijediti diplomatske veze s afganistanskim talibanima i imenovati veleposlanika u Kabulu, iako Islamabad još nije formalno priznao talibansku vladu.

Milijuni Afganistanaca, koji su pobjegli iz svoje, ratom razorene zemlje tijekom posljednjih 40 godina, pronašli su utočište u Pakistanu. No usred napetih odnosa s afganistanskim talibanima, Pakistan je 2023. godine pokrenuo veliku inicijativu za povratak oko 4 milijuna Afganistanaca koji žive u zemlji. Od tada je deportirao više od 800.000 Afganistanaca, što je stvorilo dodatni izvor napetosti s Kabulom.

„Nema vremena za obmane"

Samad misli da bi obje strane trebale konstruktivno razgovarati, a ne se upuštati u neprijateljske taktike. "Sada je vrijeme za državotvorni pristup, iskreni dijalog i oprez, a ne spinove i obmane", zaključio je.