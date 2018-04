Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost treći put ponavlja natječaj za građanski nadzor tajnih službi

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ponovno je odlučio poništiti stari natječaj i raspisati novi za imenovanje članica i članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Ovo je treći natječaj koji odbor raspisuje nakon što prethodna dva puta nisu postignuti dogovori o najboljim kandidatima za mjesto predsjednika i šest članova.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nakon sjednice je izrazio žaljenje što već tri godine Hrvatska nema građanskog nadzora tajnih službi, te ustvrdio kako će napraviti sve da se što prije izabere novi saziv Vijeća.

- Nakon dugog usuglašavanja, donijeli smo odluku da povučemo iz procedure prethodni prijedlog kandidata. Nakon medijskih napisa i svega ostaloga opozicija je tražila promjenu imena koja se nalaze na tom prijedlogu, s druge strane, vladajući nisu prihvatili prijedlog da pokušamo unutar postojećih kandidata bez ponavljanja natječaja izabrati predsjednika/cu i članove i time smo na kraju došli do toga da je većinom glasova donesena odluka da se povuče iz procedure i poništi javni poziv i otvori novi – kaže Ostojić. Žalosno je, dodaje, da se treći put ide u taj postupak.

- Za to nema opravdanja, već godinama smo bez Vijeća, nije dobro da se, zbog određenih ljudi i imena koji dolaze posebno iz nevladinog sektora i iz civilnog društva koje bi trebali biti oni koji će najbolji način nadzirati sigurnosni sustav, tako nešto odbija i opstruira. Mislim da to nije dobra poruka, mi ćemo napraviti ovako kako je zaključeno, odmah smo krenuli u postupak raspisivanja novog javnog natječaja i nadam se da ćemo napokon dobiti Vijeće. Na papiru sve prekrasno, divno, znamo se hvaliti okolo da imamo dobro zakonsko rješenje, a zahvaljujući ovoj situaciji Vijeće za građanski nadzor treću godinu ne postoji – tvrdi Ostojić. Ranije je, naime, postignut dogovor da oporba između prijavljenih kandidata predloži predsjednika i dva člana u Vijeću, a vladajući četiri člana, ili obrnuto. Oporba je željela, dodaje Ostojić, da se za predsjednicu predloži aktivisticu Sanju Sarnavku, čak i pod uvjetom da mogu predložiti manje imena nego je ranije dogovoreno, no vladajući to nisu prihvatili pa se ponavlja natječaj.

- Što se tiče stručnih službi i mene kao predsjednika, mi ćemo to napraviti odmah, nastojat ću to ubrzati koliko god je to moguće, da razgovore s kandidatima obavimo možda na drugačiji način, dakle da ne moramo sa svim kandidatima razgovarati, nego da idemo na varijantu da unaprijed odaberemo pozicija i pozicija, da ne mučimo sve, nego da izbrusimo kandidate koji nam najviše odgovaraju. Što se mene tiče, ne mogu garantirati da ćemo to napraviti prije ljetne stanke, volio bih da možemo tako brzo nešto napraviti, a ja ću poduzeti sve da bude što prije – odgovorio je Ostojić na pitanje kada bi se onda mogao očekivati izbor novog sastava Vijeća.

Na samoj sjednici Odbora HDZ-ov Petar Škorić izvijestio je da HDZ smatra da treba povući iz procedure postojeći prijedlog i raspisati novi javni poziv jer za neke članove koji se biraju iz redova stručnjaka nije bilo mogućnosti izbora budući da se javio samo jedan kandidat, a i zbog promjena sastava u redovima vladajućih i opozicije nastupile su nove okolnosti.

- Raspisivanje novog poziva nužno je zbog transparentnosti postupka te kako ne bi bilo prijepora oko dijela predloženih kandidata – kazao je Škorić.

Branimir Bunjac iz Živog zida ustvrdio je pak da je "posve jasno da HDZ već dvije opstruira izbor Vijeća jer im to odgovara kako bi se sakrile različite nezakonitosti u radu obavještajnih službi koje su eskalirale posljednjih tjedana".

- Mislim na prijetnje glavnom državnom odvjetniku koje dolaze s dvije strane u dvije godine, a mi ne možemo utvrditi tko šalje te prijetnje, što je doista nevjerojatno jer Hrvatska nema 500 milijuna stanovnika pa da je nemoguće utvrditi tko uopće ima mogućnost prijetiti i naručiti ubojstvo. Usto vidimo da se u HDZ-u koriste različite metode eliminacije ljudi iz javnog života uz pomoć paraobavještajnog podzemlja koje pojedinim zastupnicima hakira mobitele i onda ih difamira po različitim portalima, i to isključivo one koji nisu po volji aktualnom predsjedniku stranke. Molio bih, ako već ovaj Odbor ne može utvrditi tko se služi takvim nečasnim rabotama da onda barem to Vijeće poduzme odgovarajuće korake u vezi s tim stvarima koje doista ruše ugled Hrvatske da se tome već jednom stane na kraj – komentirao je Bunjac zaključivši da HDZ namjerno želi da već treći put idu u izbor Vijeća da bi se rastjeralo sve kandidate koji imaju kvalifikacije i reference za časno obavljanje tog posla.

Ranko Ostojić mu je uzvratio da je Odbor zatražio odgovore oko eventualnih nezakonitosti koje je naveo.

Mostova Ines Strenja Linić smatra da je cijeli proces izbora kontaminiran.

- U prvom dijelu HDZ je najviše bio protiv zato što se njihov kandidat nije na vrijeme javio na natječaj, a sada opet imamo prijavu kandidata koji su sporni, jedan s jedne, drugi s druge strane i mislim da je najveći problem u tome što ste i jedni i drugi postali svjesni da ti kandidati, bez obzira na to što smo ih saslušali, ne mogu biti oni koji će nadzirati obavještajne službe. Proces je kontaminiran i na drugi natječaj se javila tek trećina od kandidata s prvog poziva, a sada se javio čovjek koji je politički savjetnik predsjednika jedne stranke, vjerojatno je i član stranke, a znamo da članovi Vijeća moraju biti nestranački – naglasila je Strenja Linić.