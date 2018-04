Dio Vlade traži žešći odgovor Srbiji zbog Krstičevića, Pantovčak sklon smirivanju

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević odlukom vlade Srbije do daljnjega nije dobrodošao u Srbiju. Tako je, u skladu s najavama, vlada kojom predsjeda Ana Brnabić, a upravlja Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, usvojila, kako objašnjavaju, “reciprocitetnu” odluku u skladu sa stavom “jedan naš, jedan vaš”. U Beogradu, dakle, smatraju da je proglašavanjem Krstičevića za persona non grata rezultat izjednačen na 1:1 nakon što je Hrvatska bila odlučila proglasiti Aleksandra Vulina, njihova ministra obrane, nepoželjnim u Hrvatskoj.

Ubuduće “tvrđe”

Vlada Srbije u toj se odluci poziva na osnovne vrijednosti EU među koje se ubraja i sloboda kretanja ljudi te u drugom dijelu obrazloženja “spušta loptu” i izjavljuje da ostaje opredijeljena za “izgradnju dobrosusjedskih odnosa s RH, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprinijeti narušavanju odnosa sa susjedima”. Nakon ovakvog raspleta, postavlja se pitanje kako će i hoće li uopće Vlada Andreja Plenkovića reagirati na ovakvu odluku iz Srbije.

O tome su, čini se, mišljenja unutar hrvatskog državnog vrha još podijeljena. Kako doznaje Večernji list, prije beogradskog odgovora razmatrao se kao odgovor trenutačno povlačenje hrvatskog veleposlanika u Beogradu Gordana Bakote na konzultacije u Zagreb, no dio savjetnika i eksperata bliskih Pantovčaku smatra kako je taj korak bio u pripremi u slučaju da službeni Beograd donese neku drastičniju mjeru. Oni su mišljenja da vanjskopolitičke štete za Hrvatsku ovdje nema, nego slučaj “Vulin” treba naplatiti ubuduće, dakle kada Srbija bude u stisci s pregovorima s EU te onda, primjerice, tvrdo odigrati oko važnijih pitanja. Kao što je to pitanje granice na Dunavu, primjerice.

U dijelu Vlade RH, gdje naglašavaju da ovo i nije reciprocitet jer je Krstičević ujedno i potpredsjednik Vlade, a Vulin nije, zahtijeva se žešći odgovor Srbiji koji se ne bi sveo “samo” na povlačenje našeg veleposlanika iz Beograda, nego smatraju da bi Hrvatska trebala zamrznuti i pregovore Srbije i EU.

– Sve dok Srbija ne prestane s reafirmacijom velikosrpske politike prema Hrvatskoj i sve dok ne isključe Šešelja iz parlamenta, neka, uostalom, poštuju svoje zakone koji ne dozvoljavaju zastupnički status osuđenom ratnom zločincu – smatra jedan član Vlade.

Na odluku iz Beograda reagirao je i potpredsjednik Vlade Krstičević koji kaže: “Ministar Vulin i ja, mi smo dva različita svijeta, a odluka vlade Srbije više govori o njima.”

Krstičević nije Vulin

Naš ministar misli da je odluka države bila opravdana te da je bila naš odgovor na Vulinove provokacije, “i to bi napravila svaka suvremena, moderna država, koja vodi računa o svom suverenitetu”. Krstičević kaže da se on s tom odlukom iz Beograda može nositi, no ističe da on nije nikoga vrijeđao i nije odlazio u Srbiju loše govoriti pa je odluka vlade Srbije o njemu “neopravdana”. Slično misli i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, kaže da nije Krstičević išao u Srbiju i držao tamo huškačke govore, za razliku od Vulina. Njoj se čini da Srbija tako prikriva incident sa Šešeljem, no ipak drži da je vrijeme da se strasti smire, a da bi povlačenje našeg veleposlanika iz Beograda bilo ”samo produžavanje cirkusa drugim sredstvima.