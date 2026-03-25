Liječnici upozoravaju: Uporna bol u desnom ramenu nije istegnut mišić, već skriveni simptom opake bolesti

Uporna, tupa bol u desnom ramenu koju mnogi otpisuju kao bezazlenu mišićnu napetost, mogla bi biti podmukli signal koji tijelo šalje. Dr. Jiri Kubes, medicinski direktor Protonskog terapijskog centra u Pragu, upozorava kako je upravo ovaj simptom jedan od onih koji se najčešće pogrešno tumače i zanemaruju. Pacijenti, osobito ako su fizički aktivni, bol automatski pripisuju istegnuću, vježbanju ili spavanju u nezgodnom položaju, ne sluteći da pravi uzrok problema leži duboko u trbušnoj šupljini. Rak jetre, naime, može uzrokovati fenomen poznat kao prenesena ili refleksna bol. "Radi se o nelagodi koja se osjeća u ramenu, a ne u abdomenu, gdje se organ nalazi. To se događa jer je jetra smještena blizu živaca koji su povezani s ramenom, pa mozak iritaciju živca registrira kao bol na posve drugom mjestu", objašnjava dr. Kubes za Daily Mail.

Medicinsko objašnjenje ovog fenomena leži u anatomiji. Jetra se nalazi u gornjem desnom dijelu trbuha, tik ispod dijafragme, mišića ključnog za disanje. Kroz to područje prolazi i frenični živac, koji se proteže od dijafragme prema vratu i spaja s živčanim putevima koji vode do ramena. Kada tumor raste, jetra može nateći i početi pritiskati ili iritirati taj živac. Mozak tada prima signal boli, ali ga zbog isprepletenosti živčanih putova ne može precizno locirati i pogrešno ga interpretira kao da dolazi iz desnog ramena ili područja lopatice. Bol je najčešće tupa, može se javljati povremeno i varirati u intenzitetu, zbog čega je pacijenti često ignoriraju, misleći da će proći sama od sebe. Upravo ta nedefiniranost i povremena priroda boli čine je izuzetno opasnom zamkom koja odgađa postavljanje točne dijagnoze.

Koliko ovakav simptom može biti zavaravajuć, svjedoči i tragičan slučaj 33-godišnje medicinske sestre koja se u kolovozu 2021. prvi put javila ortopedu zbog neprestane boli u desnom ramenu. Nije imala nikakvu povijest traume, nije osjećala ukočenost niti slabost, a bol se nije pogoršavala specifičnim pokretima ruke. Rendgenska snimka ramena bila je uredna, pa su joj liječnici dijagnosticirali običnu mišićno-koštanu bol i prepisali lijekove protiv bolova. Međutim, kako bol nije popuštala, dva mjeseca kasnije, uoči vlastitog vjenčanja, posjetila je internista radi detaljnijeg pregleda, nadajući se da će riješiti problem koji ju je mučio.

Tek je detaljniji razgovor otkrio širu sliku. Priznala je da je u posljednje vrijeme izgubila oko dva kilograma i da se osjeća umorno, no sve je to pripisivala stresu oko priprema za vjenčanje. Također se požalila na nelagodu u želucu koja je trajala već godinu dana. Liječničkim pregledom utvrđeno je da joj je jetra tvrda i uvećana. Daljnje pretrage pokazale su zastrašujuću istinu: ultrazvuk i CT abdomena otkrili su ogroman tumor koji je zahvatio veći dio desnog režnja jetre. Njena obiteljska povijest, koju je ranije smatrala nevažnom, otkrila je da joj je mlađa sestra preminula od raka jetre godinu dana prije. Nažalost, bolest je bila u toliko uznapredovaloj fazi da operacija više nije bila moguća te je upućena na palijativno liječenje.

Na što još treba obratiti pozornost

Iako je bol u desnom ramenu jedan od mogućih ranih znakova, rijetko dolazi sam. Liječnici stoga naglašavaju važnost prepoznavanja i drugih simptoma koji mogu upućivati na rak jetre. Među najčešćima su žutilo kože i bjeloočnica (žutica), oticanje trbuha zbog nakupljanja tekućine (ascites), osjećaj tvrde kvržice ispod desnog rebrenog luka ili bol u gornjem desnom dijelu abdomena. Probavni problemi također su čest pratilac ove bolesti, a uključuju neobjašnjiv gubitak apetita, osjećaj sitosti već nakon vrlo male količine hrane, mučninu i povraćanje. Opći simptomi poput naglog i neobjašnjivog gubitka težine, kroničnog umora, tamne boje urina i blijede stolice dodatni su alarmi koji zahtijevaju hitnu liječničku provjeru.

Rak jetre jedan je od najbrže rastućih oblika raka u svijetu, a zabrinjava i činjenica da se sve češće dijagnosticira kod mlađih odraslih osoba, u tridesetim i četrdesetim godinama. Glavni faktori rizika uključuju dugotrajnu prekomjernu konzumaciju alkohola, pretilost i s njom povezanu nealkoholnu masnu bolest jetre, kronične infekcije hepatitisom B ili C te pušenje. Mnogi od ovih slučajeva povezani su s oštećenjem jetre koje se godinama tiho razvija bez očitih simptoma. Izazov s rakom jetre leži upravo u tome što su početni simptomi često vrlo suptilni, zbog čega ih ljudi ignoriraju ili ih pripisuju nečem bezopasnom. Zbog toga je ključno osvijestiti i one manje poznate znakove, jer pravovremeno prepoznavanje može spasiti život.

