Od veće cijene plina i novih poreza do porasta mirovina: Evo što Njemačku čeka u novoj godini

Od iduće godine ljudi koji žive u Njemačkoj trebaju se spremiti na nekoliko promjena. Između ostalog doći će do povećanja cijene goriva i plina, poskupit će i javni prijevoz, doći do promjenama i u naknadama za bolovanje za djecu, a liječnici će se modernizirati te će e-recept biti obavezan. Kako navodi Fenix magazin, zaposlenici u Njemačkoj mogu očekivati promjene i kada su u pitanju minimalna satnica, mjerenje radnog vremena, kvalificirani radnici, poslovni darovi i proslave, stope poreza na dohodak, dječja naknada za bolovanje i mini poslovi. U nastavku pročitajte što se to mijenja od 2024. godine.

Promjene u plaćama

Savezna vlada u Njemačkoj od iduće godine planira uvesti promjene vezane uz osiguranje i poreze zbog čega će mnogi zaposlenici dobiti manje plaće. Naime, planira se povećanje doprinosa za osiguranja pa će se veći iznosi odbijati od plaća, što će dovesti do manjih neto plaća. Od 1. siječnja 2024. godine pojedini će građani, poput roditelja i umirovljenika, imati veća primanja, no drugi će raditi jednako za manju plaću.

Do toga će doći, kako pojašnjava Fenix magazin, zbog novih granica procjene doprinosa za socijalno osiguranje. Prema navodima stručnjaka iz “Barmer” osiguranja, zaposlenici čija su primanja ispod granice za utvrđivanje doprinosa plaćaju doprinose za socijalno osiguranje na cjelokupni bruto dohodak.

Zbog novih poreza veće cijene goriva i plina

Prema novom proračunu za 2024. godinu, od iduće godine porez na CO2 porast će mnogo više od planiranog, pa će se tako cijena iznositi 55 eura po toni, navode njemački mediji. Kako prenosi Fenix magazin, porast cijene za potrošače označava i skuplju svakodnevicu, poput povećanih troškova prijevoza, a značajno će poskupjeti i putovanja zrakoplovom.

VEZANI ČLANCI:

Mjerama su pogođeni i električni automobili te će sufinanciranje njihove nabave završiti ranije od planiranog. Vladajući u Njemačkoj zbog proračunske krize do 2027. režu projekte zaštite klime i transformacije vrijedne 45 milijardi eura. Oporba oštro kritizira rezove vladajućih, a glavni tajnik CSU-a, Martin Huber, rekao je da su iznad svega pokazali da ruralna područja i potrošači “moraju platiti za kaos koji je nastao zbog njih”.

Obvezan je e-recept prilikom posjete liječniku

Kako javlja Fenix magazin, elektronički recepti zamijenit će papirnate. Rok je 1. siječnja 2024. godine te od rog dana e-recept postaje obvezan. Ugovorni liječnici tada su dužni izdavati e-recepte za lijekove koji se inače izdaju na recept. Pacijenti trebaju ili aplikaciju za e-recept ili preuzimaju recepte putem zdravstvene iskaznice.

E-recept dostupan je i u papirnatom obliku jer po želji pacijenti mogu dobiti i ispis novog recepta s QR kodom koji zatim mogu predati u ljekarni. E-recept odnosi se samo na one sa obveznim zakonskim zdravstvenim osiguranjem, koji trenutno u Njemačkoj primaju oko 500 milijuna papirnatih recepata godišnje. Svatko tko želi koristiti e-recept mora se legitimirati pomoću šifre zdravstvenog osiguranja u aplikaciji za e-recept.

Radnici se mogu radovati dodatnom iznosu od 600 eura

U nadolazećoj 2024. godini radnici u Njemačkoj se mogu veseliti dodatnom iznosu od 600 eura, javlja Fenix magazin. Tijekom pandemije koronavirusa mnoge tvrtke nisu mogle ponuditi radnicima rad od kuće. Zbog toga su pojedinci bili primorani ostati kod kuće, za razliku od onih koji su imali mogućnost rada od kuće. Od tada je uveden dodatak koji će biti još više povećan u nadolazećoj 2024. godini.

Kao što je sada objavila Vlada, dodatak za kućni ured bit će produžen i poboljšan. Svatko tko preda poreznu prijavu za 2023. godinu u nadolazećoj 2024. godini može potraživati ​​punih 210 dana za rad od kuće. Radni dan u svoja četiri zida naplaćuje se 6 eura. Prema informacijama iz Vlade, paušal bi mogli dobiti bez obzira je li vam ured blizu, imate li posebnu namještenu radnu sobu ili samo stol i stolicu. Povećanjem naknade za kućni ured Vlada želi nadoknaditi veće troškove uzrokovane inflacijom i cijenama energije.

Promjene u dječjim naknadama

Prema najava njemačkog ministra zdravstva Karla Lauterbacha u Njemačkoj se uskoro mijenjaju pravila vezana za Kinderkrankengeld, odnosno naknadama za bolovanje za djecu. Zakon je već prošao Bundestag, javljaju njemački mediji. Naime, roditelji u Njemačkoj imaju pravo uzeti bolovanje ako im je dijete bolesno, piše Fenix magazin. "Novim zakonom osiguravamo da roditelji više ne moraju trčati liječniku prvog dana kada im je dijete bolesno kako bi zatražili naknadu za bolovanje", rekao je ministar Lauterbach njemačkim medijima.

Roditelji mogu uzeti odsustvo s posla za bolesnu djecu do dvanaeste godine, a zdravstveno osiguranje pokriva veliki dio izgubljene zarade i isplaćuje naknadu Kinderkrankengeld koji iznosi obično 90 posto neto zarade. Naknada za bolovanje djeteta je naknada za zamjenu plaće koju osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem mogu ostvariti za (pojedinačne) radne dane ako su ispunjeni ostali uvjeti. Baš kao i kod redovne naknade za bolovanje, dobivaju 90 posto svoje izgubljene neto plaće kao bruto naknadu za bolovanje djeteta.

Porast mirovina od 3,5 posto

Njemački umirovljenici u ljeto iduće godine mogu očekivati ​​povećanje mirovina od 3,5 posto, pokazuje vladino izvješće o mirovinskom osiguranju u koje je agencija dpa imala uvid. Točna stopa poskupljenja od 1. srpnja 2024. još nije konačno definirana jer će biti na dnevnom redu u proljeće, javlja Fenix magazin. Mirovine se usklađuju godišnje, tijekom ljeta, s kretanjem plaća u zemlji.

Procjena za iduću godinu stoga je niža od ovogodišnjeg povećanja koje je u Njemačkoj dobilo oko 21 milijun umirovljenika. Mirovine su porasle za 4,39 posto u zapadnim saveznim zemljama i 5,86 posto u istočnim saveznim zemljama. Različitim povećanjem mirovina u takozvanim starim i novim saveznim zemljama je izjednačeno, pa će ubuduće povećanje posvuda biti jednako.

Veći računi i dodatni troškovi

Na prijelazu godine u mnogim gradovima u Njemačkoj poskupjet će i naknada za smeće. Kako piše Fenix magazin, u prosjeku se može očekivati ​​dodatno opterećenje kućanstava od 22,20 eura godišnje, pokazalo je istraživanje Udruge komunalnih poduzeća (VKU). Širenjem trgovanja emisijama i spalionice otpada će morati sudjelovati i plaćati naknadu za svaku tonu CO2.

Vlasnici kuća trebali bi se pokušati prebaciti s velike na malu kantu za otpad. Ali, ako pravilno odvajaju svoj otpad (ostatak otpada, organski otpad, otpadni papir, ambalaža) mogu značajno smanjiti proizvodnju otpada u svom kućanstvu, a možda i značajno uštedjeti na naknadama za zbrinjavanje otpada.

Zbog poreznih olakšica više novca na računu

Dok se s jedne strane povećavaju socijalne naknade, Vlada planira i porezno rasterećenje svih radnika, navode njemački mediji. Više neto od bruto bi tada trebalo ostati na računima radnika. Financijski znanstvenik sa Sveučilišta Erlangen-Nürnberg, izračunao je za njemačke medije koliko će novca radnici dobiti u idućoj godini, piše Fenix magazin. Lindner je za porezne olakšice namijenio ukupno 35 milijardi eura. Za pojedinca to može značiti, ovisno o prihodima i obiteljskoj konstelaciji, godišnju olakšicu do 982 eura.

Porezna olakšica za samce bez djece s obzirom na primanja iznosi na primjer 21 euro, ako radnik npr. zarađuje 1.000 eura na mjesec. Olakšica iznosi 112 eura ako radnik zarađuje 1.500 eura. Olakšica za samohrane roditelje s jednim djetetom godišnje iznosi 30 eura ako radnik zarađuje 1.000 eura. Ako radnik ima plaću od 2.000 eura može se nadati olakšici od 111 eura. Ovom mjerom Vlada drugi put zaredom značajno smanjuje porezne olakšice.

VIDEO Užasan prizor na rijeci Drini: Pluta toliko otpada da se napravio zaseban - otok