Od grada dobili zemljište za gradnju obiteljske kuće

Nakon završetka fakulteta u Zagrebu razmišljao sam što i kako dalje pa sam se odlučio vratiti u rodni grad. Kada smo počeli rješavati stambeno pitanje, vidjeli smo natječaj i odlučili se javiti jer mislimo kako je to dobra odskočna daska za bolju startnu poziciju – kaže 28-godišnji Anto Čabraja.

Prvi u Hrvatskoj

On i njegova supruga Karolina jedna su od pet novih mladih obitelji s kojima je brodski gradonačelnik Mirko Duspara jučer potpisao ugovore o pravu građenja obiteljskih kuća na gradskom zemljištu.

Riječ je o demografskoj mjeri koju je Slavonski Brod uveo prvi u Hrvatskoj, a cilj joj je zadržati mlade na području grada, ali i privući one iz drugih dijelova Hrvatske.

U obitelji Čabraja ovaj projekt vide kao veliku pomoć mladima. Zahvaljujući njemu, ne moraju odmah “ulijetati” u kredite kako bi se “skućili”. Ovaj će ih ugovor, smatraju, ubrzati barem godinu dana, jer novac koji bi inače dali na kupnju zemljišta sada mogu odmah uložiti u dokumentaciju i početak izgradnje kuće.

– U Brod sam se doselila ponajprije zbog muža. Sviđa mi se ovaj mali grad iako je to velika životna promjena. Sretni smo zbog ove mogućnosti i želimo što prije krenuti u gradnju svoje prve nekretnine – rekla je Karolina Krašina Čabraja, koja se u Slavoniju doselila iz Ozlja.

Projekt kojim se mladim obiteljima pomaže u rješavanju stambenog pitanja na brodskom području pokrenut je prije dvije godine. Do sada je ugovore sklopilo ukupno 35 mladih obitelji, a s novim potpisnicima taj je broj narastao na 40.

Rok od tri godine za gradnju

Gradonačelnik Mirko Duspara izrazio je zadovoljstvo interesom mladih obitelji te naglasio kako je cilj popuniti sva zemljišta s kojima Grad raspolaže u tu svrhu.

– Kroz ovaj projekt želimo rasteretiti mlade obitelji velikog troška pri gradnji obiteljske kuće. Naime, ne moraju u startu dati za zemljište dvadesetak tisuća eura, nego to mogu plaćati kroz mjesečni najam, i to na razdoblje od 99 godina, a ako za to pokažu interes, nakon deset godina zemljište mogu i otkupiti. Pri tome se cijena zemljišta umanjuje za ukupan iznos uplaćenog prava građenja koje je i nasljedno – objasnio je Duspara.

Nakon sklopljenog ugovora, mlade obitelji imaju rok tri godine da sagrade kuću.