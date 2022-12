Od danas dozvoljena pirotehnika: Provjerite što se smije koristiti i kolike su kazne za nepoštivanje zakona

Sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, od 15. prosinca sve do 1. siječnja, službeno je građanima dozvoljena nabava pirotehničkih sredstava koja su dozvoljena, dok je uporaba dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja 2023. godine. Pirotehnička sredstva kategorije F1, za osobe starije od 14 godina, dozvoljena su tijekom cijele godine. Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju, a uporaba dozvoljene pirotehnike kategorije F2 i F3 moguća je građanima starijim od 18 godina.

Podsjećamo građane da je od prošle godine zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3. Kazne za građane kreću od 5.000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do čak 30.000 kuna.

Nedavni slučaj devetogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u eksploziji petarde u Maksimiru opomena je svima. Ovaj slučaj koji je potresao hrvatsku javnost još jednom jasno upućuje koliko je pirotehnika opasna. Dječak više nije u životnoj opasnosti, no ostat će trajni invalid.

Oglasili su se i Prijatelji životinja koji još jednom mole građane da ne koriste niti dozvoljenu pirotehniku, poput raketa i vatrometa, jer je i takva pirotehnika opasna, uznemiruje ljude i životinje, zagađuje zrak i stvara smeće po ulicama.

Također, smatraju da je apsurdno da je dopušteno korištenje ostale pirotehnike od 27. do 30. prosinca jer se tada ništa ne slavi. Njihov je prijedlog da se prodaja ostale pirotehnike iz kategorija F2 i F3 dopusti samo u razdoblju od 27. do 31. prosinca, a da se njihova uporaba dopusti samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja, a ne i 27., 28., 29. i 30. prosinca.

Dodaju da ljudi koji koriste pirotehniku ne mogu sagledati širu sliku i pokazati brigu za druge jer im je bitnija njihova kratkotrajna zabava: "Dokle god je korištenje pirotehnike dopušteno, bit će i mrtvih životinja, raznesenih prstiju kao u slučaju 9-godišnjeg dječaka iz Zagreba, izgubljenih očiju i amputiranih šaka. Na sreću, idemo prema točki u kojoj će se skupiti kritična masa i pirotehnika će postati stvar prošlosti i primitivizma. Zato još jednom pozivamo sve da se suzdrže od korištenja bilo kakvih pirotehničkih sredstava te da pozivom na 112 ili na broj lokalne policijske postaje prijave sve koji i dalje koriste zabranjene petarde i redenike. Takvom prijavom mogu spasiti dijete od stravične ozljede i životinju od smrti", poručuju.

"Žrtve petardi su psi, mačke, ptice, ali i ostale životinje koje imaju daleko osjetljiviji sluh i vid od ljudi. Prestrašeni nepodnošljivo jakim zvukovima eksplozija pirotehnike, u vrijeme blagdana mnogi psi i mačke bježe u panici daleko do svojih domova, pri čemu često skončavaju živote pod kotačima vozila. Dok neke kućne životinje bježe, neke zbog straha ne mogu uopće normalno funkcionirati, prošetati se niti jesti, pa su njihovim ljudima jedini izlaz sredstva za smirenje kako ne bi došlo do onog najgoreg – zatajenja srca i smrti", dodaju Prijatelji životnja.