Očitovanje Jadrolinije: 'Sustav je bio potpuno ispravan, ovo je glavna krivnja za nesreću i smrt trojice pomoraca...'

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, nakon objave izvješća o nesreći na trajektu Lastovo u kojoj su poginula trojica pomoraca, dobilo je opširno očitovanje od Jadrolinije u kojemu kompanija ističe kako "za trenutačnu smjenu uprave Jadrolinije u ovom trenutku ne postoje valjani pravni razlozi" te kako je moguće da se tragedija u Malom Lošinju nastoji iskoristiti kao povod za obračun s upravom Jadrolinije, "ili možda čak za žrtvovanje uprave u cilju „skidanja tereta s leđa“ drugih institucija ili osoba, a čime se u biti podliježe političkim i javnim pritiscima". Tvrde kako je sustav pramčane rampe bio ispravan, što su potvrdili stručnjaci HRB-a, te da nije bilo propusta u svezi sustava upravljanja sigurnosti. "Nakon nesreće u Malom Lošinju HRB je proveo ciljanu vanjsku prosudbu sustava upravljanja sigurnošću broda „Lastovo“ kao i cijele Jadrolinije, te je ocijenio da „tijekom pregleda nisu uočeni nedostaci u svezi sustava upravljanja sigurnošću“ napisali su i zaključili kako sustav nije manjkav, "ali ga se članovi posade zaduženi za provedbu nisu pridržavali". Zaključili su kako je uzrok nesreće ljudski faktor koji se u izvješću minimalizira.

"Iako smo svi svjesni da je ovo (zbog ljudskih žrtava) vrlo neugodna i nezahvalna tema, činjenice valja objektivno sagledati i nazvati ih pravim imenom. Stoga treba otvoreno reći da je počinjen niz propusta od strane članova posade broda „Lastovo“, te da su ti propusti u svom nesretnom slijedu odnosno kombinaciji nažalost rezultirali tragedijom" napisali su i naveli propuste zapovjednika broda, vođe palube i članova posade koji su se okupili ispod neosigurane rampe. "Čak i ako bi u prekršajnom postupku na strani Jadrolinije bilo utvrđeno postojanje određenih nedostataka koji sačinjavaju elemente prekršaja, to ne dovodi automatski do prekršajne odgovornosti članova ili predsjednika uprave Jadrolinije" naveli u u očitovanju pozivajući se na zakonske odredbe. Ministarstvo je dobilo i mišljenje pravnog stručnjaka dr. Dragana Bolanče koji to potvrđuje. Ujedno, dr. Bolanča navodi kako je brod bio ispravan, a "ključni razlog pada pramčane rampe bio je ljudska pogreška zapovjednika broda". Unatoč tome, Skupština društva na čelu s resornim ministrom Olegom Butkovićem jednoglasnom je odlukom u utorak smijenila Upravu Jadrolinije.

