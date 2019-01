Očevi moraju na dopust: Minimalno 10 dana sa svojom bebom

Europska komisija i parlament postigli su dogovor o sadržaju nove europske Direktive o ravnoteži privatnog i poslovnog života po kojemu će članice EU morati očevima osigurati najmanje deset dana dopusta nakon rođenja djeteta, plaćenog u visini naknade za bolovanje, zatim naknadu na rodiljskom koja tijekom prvih šest mjeseci ne može biti manja od 65% plaće te dva mjeseca neprenosivog roditeljskog dopusta za očeve! Potvrda dogovora očekuje se u travnju, a rok u kojemu države EU moraju ugraditi sadržaj nove direktive u domaće zakonodavstvo je tri godine!

Bitka za ravnopravnost

Kako Hrvatska već ima za očeve četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od kojih dva ne mogu prenijeti na majku djeteta, novost koja se odnosi na nas vezana je uz 10-dnevni plaćeni dopust kod rođenja djeteta. U nas je pravo oca na jedan do tri dana plaćenog dopusta za rođenje djeteta regulirano kolektivnim ugovorima, ali nije obvezno!

Inicijativa da se uvede obavezni roditeljski dopust za očeve krenula je u proceduru prije dvije godine, a u početku se govorilo da će očevi dobiti pravo na četiri mjeseca dopusta koje ne bi mogli prenijeti na majku. Zagovornici te inicijative drže da poslodavci često daju prednost muškarcima jer računaju da neće odlaziti na roditeljski dopust i imati prekide u radnom odnosu kao žene. Ako bi se briga o djetetu podijelila između majki i očeva, znatnije bi se popravila pozicija mladih žena na tržištu rada.

No, od toga nije bilo ništa jer su mnoge države, među kojima i Hrvatska, bile protiv te se došlo do kompromisnog rješenja o dva mjeseca neprenosivog dopusta, koji otac ne može prenijeti na majku ako ih on ne koristi. Kod nas jako mali broj muškaraca misli da se za djecu od rođenja trebaju jednako brinuti kao i majke. Samo su 204 oca (0,31%) 2017. koristila rodiljski dopust, a njih 2013 (4,47 %) roditeljski. Željka Kamenov, prof. socijalne psihologije, uvođenje obveznog dopusta za očeve drži pozitivnim.

Neće im propasti karijera

– Tradicionalni pristup roditeljstvu koji podrazumijeva da s bebom treba biti majka kod nas je dosta izražen. Skandinavci su prvi prije puno godina uveli obvezni roditeljski dopust da se to shvati kao norma da su djeca zajednička, da trebaju od početka i mamu i tatu jer su čak i kod njih tada postojali tradicionalni stavovi. U praksi se to pokazalo dobrim zbog bolje povezanosti očeva s djecom i boljeg funkcioniranja djece.

U Hrvatskoj u više od 70% kućanstava rade oba roditelja, imamo 60% žena s fakultetom naspram 40% muškaraca. Visokoobrazovane žene isto žele imati karijeru i nema razloga da, ako su odlučile imati dijete s partnerom, ono bude briga samo žena. Zbog dopusta muškarcima neće propasti karijera kao što ne propada ni ženama. S očevima na dopustu buduće generacije počinjale bi s boljom obiteljskom dinamikom i ravnopravnijim pogledima na život – kaže Kamenov.

VIDEO Demografska slika Hrvatske