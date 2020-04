Očekuje se sunčano vrijeme za vikend

Četvrtak ujutro obilježit će niske temperature, no dnevna temperatura zraka će biti u porastu pa će sunčano vrijeme razveseliti mnoge.

Kako je prognozirao meterolog Zoran Vakula za HRT, oborine su sljedećih tjedan dana iznimno malo vjerojatne, ali će za vikend ponovno biti vjetrovitije, na Jadranu i uz opet često jaku buru, mjestimice vjerojatno i s olujnim udarima.

Četvrtak: sunčano i toplije, ali ujutro još relativno hladno

- U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, sredinom dana uz umjerenu, ponegdje i povećanu naoblaku. Vjetar će biti slab, povremeno umjeren jugoistočni. Jutro hladno, uz mraz, a dnevna temperatura bit će između 10 i 12 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će danju malo toplije nego na istoku, uz pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura bit će između -6 i -3 °C, dakle ujutro valja računati na mraz - istaknula je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.

Najhladnije temperature bit će u gorskim krajevima, a mraza će biti i u unutrašnjosti Istre te je moguć i uz obalu sjevernoj Jadrana. U noći i ujutro uz obalu će biti biti umjerene, podno Velebita i jake bure, zatim će vjetar oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, uz malo do umjereno valovito more.

- Nakon slabljenja vjetra i u unutrašnjosti Dalmacije ujutro će biti mraza, a prohladno će biti i uz obalu. Uz obilje sunca temperatura će porasti do 13 ili 14 °C. Ujutro će biti slabe do umjerene bure, a od sredine dana zapadnog i jugozapadnog, prema otvorenom sjeverozapadnog vjetra. Bura, pa jugozapadni i sjeverozapadni vjetar zapuhat će i na jugu Hrvatske. Bit će sunčano, uz najnižu temperaturu između 0 i 5 °C, a najvišu dnevnu od 12 do 14 °C - navela je ugledna meterologinja za HRT.

Građani mogu očekivati da će mraza biti u unutrašnjosti još u petak, a onda će ujutro biti manje hladno. Očekuje se kako će do kraja tjedna prevladavat sunčano vrijeme, no u petak i subotu može se očekivati i povećana naoblaka.

- Suho, sunčano i postupno toplije bit će i na Jadranu. U petak će vjetar biti uglavnom slab, ujutro bura, danju vjetar s mora, a u dane vikenda ponovno će zapuhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Nakon ožujka, prema još neslužbenim podacima ipak toplijeg od prosjeka, travanj je počeo hladnije nego što je uobičajeno. Međutim, manjak oborina iz ožujka nastavlja se i u prvim danima travnja - prognozirala je i komentirala za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.