Jedan novi slučaj u Zadru, nema novooboljelih u Istri. Đikić: Zbog izbora su popuštene određene mjere

U Hrvatskoj je do sada službeno zabilježeno 2725 slučajeva koronavirusa. Od zaraze se oporavilo 2155, dok je preminulo 107 osoba. Od početka pandemije najviše slučajeva zabilježeno je u gradu Zagrebu, potom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tijek događaja:

9:17 - Tijekom protekla 24 sata, svi ispitani uzorci brisa u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije su negativni na COVID-19. Nema novooboljelih.

9:15 - Na području Virovitičko-podravske županije nema novooboljelih od koronavirusa. Prema podacima Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata testirano je 20 osoba, svi nalazi su negativni.

9:13 - Na području Zadarske županije jedna je novooboljela osoba. Riječ je o muškarcu koji se prema procjenama epidemiologa zarazio prilikom boravka izvan županije. Obrađeni su svi njegovi kontakti, a u samoizolaciji je u ovome trenutku 389 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 84 uzoraka.

8:40 - Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu, kazao je kako Hrvatska mora, može i treba više testirati.

- Testovi nisu skupi. Nažalost, jučer sam čuo da su puno skuplji nego vani i to bi se trebalo regulirati. To je potrebno da se znamo pripremiti za iduća dva tjedna. Najveća je opasnost ono što imate danas i što ne vidite, a posljedice vidite tek za dva tjedna. Prave simptome i zdravstvene posljedice vidimo tek za dva tjedna od trenutka zaraze - rekao na HTV-u Đikić.

Je li Hrvatska pogrešno reagirala pojavom drugog vala zaraze?

- Ne bih rekao da je reakcija bila pogrešna, nego da su se ljudi previše opustili. Nažalost su zbog izbora popuštene i određene mjere i medijska prezentacija ozbiljnosti situacije je pala. U toj cijeloj situaciji najbolje se pokazuje da je virus ostao isti. Svi smo se složili da je virus i dalje ozbiljan, opasan i nije oslabio. Situacija u Crnoj Gori i Srbiji pokazuje da dnevno umre nekoliko ljudi. Bolest covid-19 je i dalje opasna. Kada ste inficirani s velikim brojem virusa, simptomi se pojavljuju i brže i ozbiljniji su. Ako u sadašnjim situacijama, kada smo često na otvorenom, imate manji broj virusa, naše tijelo bolje odgovara. Sluznice su zaštićene i imunološki sustav. Jako je važno da danas imamo lijekove koji se u bolnicama mogu koristiti, a osiguravaju da pacijenti s upalom pluća ne dođu do respiratora. Kliničkim ispitivanjima je pokazano da više od 40% ljudi s tim lijekovima nije došlo do faze da im treba respirator. To su odobreni lijekovi - Remdesivir, Deksametazon i zadnji je jedan lijek koji se koristio za influenzu - FabiFlu. Sva tri lijeka su odobrena u Europi i SAD-u. Klinički su testirani na desecima tisuća pacijenata i utvrđeno je da pomažu.

U čemu je problem s cjepivom? Zašto ga je teško izbaciti na tržište?

- Iskreno, suprotno je. U ovom trenutku imate preko 125 vrsta cjepiva, ali ona nisu odobrena. O tome ću baš pričati u Zagrebu na skupu o covid-19 bolesti. Pričat ću o tome da je 21 od tih 125 u kliničkom ispitivanju, tri su u trećoj fazi što znači da se testira na preko 1000 ljudi, gleda se štetnost, efikasnost, odnosno riječ je o zadnjoj fazi prije odobravanja cjepiva. To će se najvjerojatnije dogoditi krajem godine ili početkom sljedeće godine. Očekivanja su da će između ožujka i lipnja iduće godine jedno od tih 120 cjepiva biti povoljno, djelotvorno i neštetno. I kada to budemo imali moći ćemo napraviti branu između nas i virusa, zaštititi se, stvoriti dovoljan imunitet i na taj način početi živjeti kako živimo i s gripom - zaključio je Đikić.

Video - Alemka Markotić o natpisima da je virus mutirao: 'Postoje pretpostavke, ne treba se za to grčevito hvatati'

7:50 - Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je birače koji će na izbornu nedjelju biti u samoizolaciji, a žele glasovati, da se do četvrtka, 2. srpnja jave nadležnom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu i zatraže da im se omogući glasovanje.

DIP podsjeća da će birači u samoizolaciji glasovati ispred ulaza stana ili kuće u kojem/kojoj imaju prebivalište i pritom obavezno nositi masku za nos i usta. Ako takav birač neće moći izaći iz stana ili kuće, član biračkog odbora ući će u stan s navlakama na cipelama.

Članovi biračkog odbora pritom će obavezno nositi maske i rukavice te dezinficijens kojim će prije i poslije svake posjete biraču dezinficirati rukavice. Nakon 10 posjeta biračima, članovi biračkog odbora dezinficirat će i skinuti rukavice te ih odložiti u vrećicu koju moraju nositi sa sobom.

DIP napominje i kako se na glasovanje birača u samoizolaciji primjenjuju pravila kakva vrijede za birače s invaliditetom, nepismene, slijepe te birače koji ne mogu doći na biračko mjesto te tehničke upute DIP-a o glasovanju na izborni dan i osiguranju mjera zaštite od koronavirusa na biračkim mjestima.

Kontakt podaci nadležnih povjerenstava dostupni su na sljedećoj poveznici.

U DIP-u uvjeravaju da bez obzira na broj osoba u samoizolaciji birački odbori imaju dovoljno kapaciteta da omoguće glasovanje svima koji to žele. Ipak, pritom ističu kako to pravo nije apsolutno i da se nikada nije tvrdilo da će 100 posto onih koji su kod kuće moći glasovati i ako se prijave.

7:40 - Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je u ponedjeljak da bi Hrvatska mogla danas ukinuti obveznu dvotjednu samoizolaciju za sve one koji u Hrvatsku ulaze s području BiH. Upravo zbog te najave, bosanskohercegovačka šefica diplomacije ministrica Bisera Turković najavila je kako BiH neće uvoditi protumjere Hrvatskoj.